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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 кві, 2025 22:38
Дюрі-бачі написав:Shaman
тобто Ви не пропонуєте девальвувати гривню у відповідь на мита США, щоб перекласти збідніння з Ахметова на його працівників?
для України, як й інших країн-експортерів, це актуально. але не для країн-емітентів світових валют. й для Китаю. тому для США, ЄС та Китаю фраза хто кого передевальвує, неактуальна
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Додано: Чет 03 кві, 2025 22:48
sergey_sryvkin написав: Shaman написав:
вони стали вдвічі біднішими - ви б не заламували руки?
Я поки не бачу де вони стали вдвічі біднішими.
Наприклад, якщо моя компанія Епл, і я маю там, не знаю, 51% акцій, і я ці акції не продаю, бо бажаю володіти саме цим пакетом, то яка мені різниця скільки вони коштують? Так, якщо я захочу їх продати, я отримаю менше, але ж я не хочу їх продавати, хотів би - давно б продав.
А так - акції можуть впасти вдвічі, але заводи працюють, айфони продаються, дівіденди капають.
То що мені з того падіння?..
ви у кількох своїх питаннях показали ключову різницю сприйняття розумінням володіти між нами й розвиненими країнами. ми звикли до наявності одного чи декількох мажоритарних власників.
а що на Заході
Інституційні інвестори домінують в акціонерній базі Apple, контролюючи 61,93% від загальної кількості акцій та 63,23% акцій в обігу. Ці пакети акцій розподілені між 6 485 установами, що підкреслює величезну впевненість у довгостроковому потенціалі зростання Apple.
Vanguard Group є найбільшим інституційним акціонером Apple, володіючи 1,35 млрд акцій вартістю $328,1 млрд, що становить 8,91% акцій компанії. За останній квартал Vanguard додала 21,6 млн акцій, що означає зростання її частки на 1,63%.
BlackRock є другим за величиною інституційним акціонером з 1,05 млрд акцій вартістю $255,9 млрд, що становить 6,95% акцій Apple. State Street посідає третє місце з 584 мільйонами акцій вартістю $142,3 млрд, що становить 3,86% власності.
FMR володіє 363,9 мільйонами акцій вартістю $88,7 млрд, що на 5,27% більше, ніж за останні три місяці. Geode Capital Management замикає п’ятірку лідерів з 333,9 мільйонами акцій вартістю $81,3 млрд, збільшивши за квартал свою позицію на 6,54%, або на 20,4 мільйона акцій.
Навіть Berkshire Hathaway’s на чолі з Уорреном Баффетом утримує значну позицію з 300 мільйонами акцій на суму $73,1 млрд, попри скорочення своєї частки на 25% у 3 кварталі 2024 року.
тобто компаніями володіють хедж-фонди, пенсійні фонди та таке інше. вони купують, те що вважають перспективним, та продають те, що вважають, що буде дешевшати. завдання цих власників - заробити гроші. й так з переважною більшістю акціонерних товариств, які котуються на світових біржах
навіть з Маском
Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск наростив свою частку в компанії з 13% до 20,5%. Вартість акцій, що належать мільярдеру, перевищує $120 млрд. Про це пише Business Insider з посиланням на заяву, подану до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).
а дивіденди - це найцікавіше. на поточний момент акції купують через те, що вважають, що вони ще подорожчають. дивіденди умовно забезпечуються лише 1% річних, якщо не менше
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 00:02
Shaman написав:
ви у кількох своїх питаннях показали ключову різницю сприйняття розумінням володіти між нами й розвиненими країнами. ми звикли до наявності одного чи декількох мажоритарних власників.
а що на Заході
Інституційні інвестори домінують в акціонерній базі Apple, контролюючи 61,93% від загальної кількості акцій та 63,23% акцій в обігу. Ці пакети акцій розподілені між 6 485 установами, що підкреслює величезну впевненість у довгостроковому потенціалі зростання Apple.
Добре, лохвестори попали на бабло
Але чому сама компанія, чи її директори мають перейматися, мені не дуже зрозуміло.
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