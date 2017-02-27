RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11851118521185311854

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.4 5 29
40,00-40,50
7%
2
40,50-41,00
17%
5
41,00-41,50
24%
7
41,50-42,00
28%
8
42,00-42,50
7%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 22:43

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Гривня, бакс, євро, золото, нерухомість.
Куди вкладати активи простій людині?
Откуда у простого человека активы?
От-от, тільки хотів сказати//)
asti
 
Повідомлень: 4332
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 00:44

  Slon_Nosov написав:
  a77 написав:
  ihorsic написав:Переходимо всі в золото років так на десять


Где вы его собираетесь хранить ? Дома? В деревне под грушей? В банках? - в ячейке? На депозитах металических? - таких во первых, таких раз-два и обчелся, а во вторых, нема гарантий фонда гарантування. Кстати, а что насчет финмона, если чел принесет полкило-кило или больше золота на банк.депозит? :mrgreen: )
Тут вот еще в чем дело: купить то его стало вроде проще (даже в обменниках уже есть). А вот сдать, то тут похлеще нервы выкрутят, чем с "1996 годом по нормальному курсу". Начинается вот это вот - если маленькие слитки, то спред конский; а тут вот сама упаковочка немножко потертая, возьмем с дисконтом; а здесь вот пятнышко есть - с дисконтом берем такое. А где 100%гарантия, что в этих слитках не вольфрам?. Короче золото это конечно хорошо в теории, а на практике хз как оно (в приличных обьемах)...


Це Ви з власного досвіду чи в теорії?
На практиці банк нормально приймає литі злитки навіть з пятнами. Ніяких проблем чи нервів, вони розуміють фізіку процесів, я був здивований якщо відверто. А з штамповкой ще меньше має бути проблем якщо купувати не на базарі у циган.


От навіть ви здивовані :D
дай то бог, щоб воно трохи 'демократичніше' було чи стало з продажем в банк. А в який банк ви здавали, якщо не секрет ?

На щастя, чи на жаль, поки що самому не доводилось продавати на практиці, - лише купував, давненько, на свій страх і ризик (плюс монети срібні пам'ятні є трохи, але то інше).
Ото хотів було останнім роком ще докупити, але коли начитаєшся і розумієш, що з металічними процесами не все так просто (як з валютою), то якось бажання пригальмовувалось.

Було, пам'ятаю, навіть таке, що банк наприклад продає, але не купляє (навіть курс купівлі не показує), чи іншого разу (інший банк) навпаки.

Все одно , виходить, окрім ризику курсу, доводиться тільки і вірити, що у тій коробочці не якийсь фуфєл - все виключно тримається на довірі. :D От як вони(касири чи хто) перевіряють приніс ім чєл у банк справжнє золото, чи високоякісний фуфєл, який потім викупллю я чи хтось? :mrgreen:

П.с. от наприклад індустріал банк - займається металом (точно купував у нього давно; начебто приймає теж), але дивлячись на оте нещасне маленьке відділення і, честно кажучи, деяку відсталість банку, ну от як вони перевіряють справжність того, що їм приносять, - для мене багаторічна загадка. :oops:
a77
 
Повідомлень: 183
З нами з: 11.01.24
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 01:13

a77 Можна запитати. А як ломбарди перевіряють, їх в рази більше? Здається, у них є реактиви (концентрована кислота) плюс перевіряють щільність, в деяких ломбардах навіть діаманти перевіряють і оцінюють.
Використовують: кременистий сланець;спектрометр; реагенти; метод надпилу з використанням розчину азотної кислоти
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 27.04.10
Подякував: 146 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 02:09

  Visky написав:a77 Можна запитати. А як ломбарди перевіряють, їх в рази більше? Здається, у них є реактиви (концентрована кислота) плюс перевіряють щільність, в деяких ломбардах навіть діаманти перевіряють і оцінюють


Так я ж не знаю, я вас і шановне панство питаю, хто на власному досвіді здавав і бачив власними очами як відбувається :D А то купити - то одне, а здати - то є інше. :D

Не важливо ДЕ здавати - банк чи ломбард. Важливо ЯК відбувається перевірка.

Реагенти застосовувати без вскриття упаковки не вийде ж. навіть якщо упаковку потім запаяють якось - це вже потім добре виявиться у інших перевіряльників, чи як ? Хімічний аналіз то добре з якимось кільцем, можна навіть вдома. :mrgreen:

Спектрометром можно, висока точність, але не зрозуміло, чи вскривають чи не треба? І як часто у нас застосовують ці девайси. Щось таке (є і компактніші варінти):
a77
 
Повідомлень: 183
З нами з: 11.01.24
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 05:02

a77 Мав на увазі, що в банці у касира можна й запитати. Щось смутно пам'таю, давно було, наче при прийомі виписують квитанцію, опломбовують виріб. Виплата за кілька днів, після експертизи. А для колекційних монет і зливків ще є номерні сертифікати
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 27.04.10
Подякував: 146 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 08:02

Сам ще не продавав золото поки тільки купую. Колись купував в Рада банку так мені пропонували вскриті за трохи нижчою ціною. Відмовився...
ihorsic
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:26

  a77 написав:
  Slon_Nosov написав:Це Ви з власного досвіду чи в теорії?
На практиці банк нормально приймає литі злитки навіть з пятнами. Ніяких проблем чи нервів, вони розуміють фізіку процесів, я був здивований якщо відверто. А з штамповкой ще меньше має бути проблем якщо купувати не на базарі у циган.



П.с. от наприклад індустріал банк - займається металом (точно купував у нього давно; начебто приймає теж), але дивлячись на оте нещасне маленьке відділення і, честно кажучи, деяку відсталість банку, ну от як вони перевіряють справжність того, що їм приносять, - для мене багаторічна загадка. :oops:


Їм також здавал, там дизайн в середині наче Америка 50-х, прикольно. А ще колись був сайт Gold9999 : Украинская Биржа Драгоценных Металлов... там були кращі ціни, домовляєшся за ціну і в яке відділення принести.
Там тебе чекає касир, і гроші, але без чека.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11851118521185311854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3593, 3594, 3595
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35940 37528467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 кві, 2025 11:18
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 211, 212, 213
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2122 13410123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 15:16
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23315131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13918)
07.04.2025 12:10
Ринок ОВДП (8273)
07.04.2025 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.