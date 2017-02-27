От-от, тільки хотів сказати//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 кві, 2025 22:43
Додано: Пон 07 кві, 2025 00:44
От навіть ви здивовані
дай то бог, щоб воно трохи 'демократичніше' було чи стало з продажем в банк. А в який банк ви здавали, якщо не секрет ?
На щастя, чи на жаль, поки що самому не доводилось продавати на практиці, - лише купував, давненько, на свій страх і ризик (плюс монети срібні пам'ятні є трохи, але то інше).
Ото хотів було останнім роком ще докупити, але коли начитаєшся і розумієш, що з металічними процесами не все так просто (як з валютою), то якось бажання пригальмовувалось.
Було, пам'ятаю, навіть таке, що банк наприклад продає, але не купляє (навіть курс купівлі не показує), чи іншого разу (інший банк) навпаки.
Все одно , виходить, окрім ризику курсу, доводиться тільки і вірити, що у тій коробочці не якийсь фуфєл - все виключно тримається на довірі. От як вони(касири чи хто) перевіряють приніс ім чєл у банк справжнє золото, чи високоякісний фуфєл, який потім викупллю я чи хтось?
П.с. от наприклад індустріал банк - займається металом (точно купував у нього давно; начебто приймає теж), але дивлячись на оте нещасне маленьке відділення і, честно кажучи, деяку відсталість банку, ну от як вони перевіряють справжність того, що їм приносять, - для мене багаторічна загадка.
Додано: Пон 07 кві, 2025 01:13
a77 Можна запитати. А як ломбарди перевіряють, їх в рази більше? Здається, у них є реактиви (концентрована кислота) плюс перевіряють щільність, в деяких ломбардах навіть діаманти перевіряють і оцінюють.
Використовують: кременистий сланець;спектрометр; реагенти; метод надпилу з використанням розчину азотної кислоти
Додано: Пон 07 кві, 2025 02:09
Так я ж не знаю, я вас і шановне панство питаю, хто на власному досвіді здавав і бачив власними очами як відбувається А то купити - то одне, а здати - то є інше.
Не важливо ДЕ здавати - банк чи ломбард. Важливо ЯК відбувається перевірка.
Реагенти застосовувати без вскриття упаковки не вийде ж. навіть якщо упаковку потім запаяють якось - це вже потім добре виявиться у інших перевіряльників, чи як ? Хімічний аналіз то добре з якимось кільцем, можна навіть вдома.
Спектрометром можно, висока точність, але не зрозуміло, чи вскривають чи не треба? І як часто у нас застосовують ці девайси. Щось таке (є і компактніші варінти):
Додано: Пон 07 кві, 2025 05:02
a77 Мав на увазі, що в банці у касира можна й запитати. Щось смутно пам'таю, давно було, наче при прийомі виписують квитанцію, опломбовують виріб. Виплата за кілька днів, після експертизи. А для колекційних монет і зливків ще є номерні сертифікати
Додано: Пон 07 кві, 2025 08:02
Сам ще не продавав золото поки тільки купую. Колись купував в Рада банку так мені пропонували вскриті за трохи нижчою ціною. Відмовився...
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:26
Їм також здавал, там дизайн в середині наче Америка 50-х, прикольно. А ще колись був сайт Gold9999 : Украинская Биржа Драгоценных Металлов... там були кращі ціни, домовляєшся за ціну і в яке відділення принести.
Там тебе чекає касир, і гроші, але без чека.
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