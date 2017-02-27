Додано: Пон 07 кві, 2025 00:44

Slon_Nosov написав: a77 написав: ihorsic написав: Переходимо всі в золото років так на десять Переходимо всі в золото років так на десять



Где вы его собираетесь хранить ? Дома? В деревне под грушей? В банках? - в ячейке? На депозитах металических? - таких во первых, таких раз-два и обчелся, а во вторых, нема гарантий фонда гарантування. Кстати, а что насчет финмона, если чел принесет полкило-кило или больше золота на банк.депозит? )

Тут вот еще в чем дело: купить то его стало вроде проще (даже в обменниках уже есть). А вот сдать, то тут похлеще нервы выкрутят, чем с "1996 годом по нормальному курсу". Начинается вот это вот - если маленькие слитки, то спред конский; а тут вот сама упаковочка немножко потертая, возьмем с дисконтом; а здесь вот пятнышко есть - с дисконтом берем такое. А где 100%гарантия, что в этих слитках не вольфрам?. Короче золото это конечно хорошо в теории, а на практике хз как оно (в приличных обьемах)... Где вы его собираетесь хранить ? Дома? В деревне под грушей? В банках? - в ячейке? На депозитах металических? - таких во первых, таких раз-два и обчелся, а во вторых, нема гарантий фонда гарантування. Кстати, а что насчет финмона, если чел принесет полкило-кило или больше золота на банк.депозит?Тут вот еще в чем дело: купить то его стало вроде проще (даже в обменниках уже есть). А вот сдать, то тут похлеще нервы выкрутят, чем с "1996 годом по нормальному курсу". Начинается вот это вот - если маленькие слитки, то спред конский; а тут вот сама упаковочка немножко потертая, возьмем с дисконтом; а здесь вот пятнышко есть - с дисконтом берем такое. А где 100%гарантия, что в этих слитках не вольфрам?. Короче золото это конечно хорошо в теории, а на практике хз как оно (в приличных обьемах)...



Це Ви з власного досвіду чи в теорії?

На практиці банк нормально приймає литі злитки навіть з пятнами. Ніяких проблем чи нервів, вони розуміють фізіку процесів, я був здивований якщо відверто. А з штамповкой ще меньше має бути проблем якщо купувати не на базарі у циган. Це Ви з власного досвіду чи в теорії?На практиці банк нормально приймає литі злитки навіть з пятнами. Ніяких проблем чи нервів, вони розуміють фізіку процесів,А з штамповкой ще меньше має бути проблем якщо купувати не на базарі у циган.

От навіть ви здивованідай то бог, щоб воно трохи 'демократичніше' було чи стало з продажем в банк. А в який банк ви здавали, якщо не секрет ?На щастя, чи на жаль, поки що самому не доводилось продавати на практиці, - лише купував, давненько, на свій страх і ризик (плюс монети срібні пам'ятні є трохи, але то інше).Ото хотів було останнім роком ще докупити, але коли начитаєшся і розумієш, що з металічними процесами не все так просто (як з валютою), то якось бажання пригальмовувалось.Було, пам'ятаю, навіть таке, що банк наприклад продає, але не купляє (навіть курс купівлі не показує), чи іншого разу (інший банк) навпаки.Все одно , виходить, окрім ризику курсу, доводиться тільки і вірити, що у тій коробочці не якийсь фуфєл - все виключно тримається на довірі.От як вони(касири чи хто) перевіряють приніс ім чєл у банк справжнє золото, чи високоякісний фуфєл, який потім викупллю я чи хтось?П.с. от наприклад індустріал банк - займається металом (точно купував у нього давно; начебто приймає теж), але дивлячись на оте нещасне маленьке відділення і, честно кажучи, деяку відсталість банку, ну от як вони перевіряють справжність того, що їм приносять, - для мене багаторічна загадка.