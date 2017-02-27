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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11852118531185411855

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 34
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
18%
6
41,00-41,50
24%
8
41,50-42,00
26%
9
42,00-42,50
6%
2
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 14:11

  Алексей77 написав:Добрый день. Вопрос к знатокам. Брать доллар или нисходящий вектор еще продолжится?
Завтра станет понятно.
Вообще-то никаких экономических предпосылок для укрепления нет. Более того, в случае дальнейшего укрепления встаёт вопрос: а зачем тогда в прошлом году НБУ целенаправленно ослабил гривну с 37,45 в феврале до 41,65 в июле - чтобы теперь укрепить её обратно? Смысл??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 16:02

  a77 написав:
  Visky написав:a77 Можна запитати. А як ломбарди перевіряють, їх в рази більше? Здається, у них є реактиви (концентрована кислота) плюс перевіряють щільність, в деяких ломбардах навіть діаманти перевіряють і оцінюють


Так я ж не знаю, я вас і шановне панство питаю, хто на власному досвіді здавав і бачив власними очами як відбувається :D А то купити - то одне, а здати - то є інше. :D

Не важливо ДЕ здавати - банк чи ломбард. Важливо ЯК відбувається перевірка.

Реагенти застосовувати без вскриття упаковки не вийде ж. навіть якщо упаковку потім запаяють якось - це вже потім добре виявиться у інших перевіряльників, чи як ? Хімічний аналіз то добре з якимось кільцем, можна навіть вдома. :mrgreen:

Спектрометром можно, висока точність, але не зрозуміло, чи вскривають чи не треба? І як часто у нас застосовують ці девайси. Щось таке (є і компактніші варінти):

Є прилади для вимірювання струмів Фуко:
https://industry.hlr.ua/nodestructtest/eddy-current-flaw-detection/conductivity-flaw-detectors/gold-coins-sigmascope-gold/
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 16:18

  Shaman написав:ну що, міжбанк подужає 41? 8)

Как-то все очень непредсказуемо по доллару на межбанке:
может быть 41,00
а может быть и 40,00...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 17:09

  Victor8 написав:
  Shaman написав:ну що, міжбанк подужає 41? 8)

Как-то все очень непредсказуемо по доллару на межбанке:
может быть 41,00
а может быть и 40,00...

А може і не бути
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Вообще-то никаких экономических предпосылок для укрепления нет.

Курс $ знижується відносно інших твердіших валют десь на 5% від січня. Так що грн падає разом, тільки трохи повільніше, а не кріпиться.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:44

  Victor8 написав:
  Shaman написав:ну що, міжбанк подужає 41? 8)

Как-то все очень непредсказуемо по доллару на межбанке:
может быть 41,00
а может быть и 40,00...

чому це непередбачувано?
завтра по плану +10 коп. має бути на міжбанку.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:38

  sergey_stasyuk555 написав:
  Victor8 написав:
  Shaman написав:ну що, міжбанк подужає 41? 8)

Как-то все очень непредсказуемо по доллару на межбанке:
может быть 41,00
а может быть и 40,00...

чому це непередбачувано?
завтра по плану +10 коп. має бути на міжбанку.

Так що купляти $ з ранку?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:43

  ihorsic написав:Так що купляти $ з ранку?

як хочеш.
за березень нам насипали 6,5 млрд $, начебто спішити нема куди.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 21:12

  sergey_stasyuk555 написав:
  ihorsic написав:Так що купляти $ з ранку?
за березень нам насипали 6,5 млрд $,
начебто спішити нема куди.
А далі будуть так сипати?
А за 1-й квартал, між іншим, НБУ майже 10 ярдів продав))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 21:34

  asti написав:А далі будуть так сипати?

всі фінансові програми, крім чисто американських - діючі,
звісно це менше ніж хотєлкі кінця минулого року, але поки достатньо.
+ резерви ще не трогані ))
sergey_stasyuk555
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