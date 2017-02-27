Алексей77 написав:Добрый день. Вопрос к знатокам. Брать доллар или нисходящий вектор еще продолжится?
Завтра станет понятно. Вообще-то никаких экономических предпосылок для укрепления нет. Более того, в случае дальнейшего укрепления встаёт вопрос: а зачем тогда в прошлом году НБУ целенаправленно ослабил гривну с 37,45 в феврале до 41,65 в июле - чтобы теперь укрепить её обратно? Смысл??!
Visky написав:a77 Можна запитати. А як ломбарди перевіряють, їх в рази більше? Здається, у них є реактиви (концентрована кислота) плюс перевіряють щільність, в деяких ломбардах навіть діаманти перевіряють і оцінюють
Так я ж не знаю, я вас і шановне панство питаю, хто на власному досвіді здавав і бачив власними очами як відбувається А то купити - то одне, а здати - то є інше.
Не важливо ДЕ здавати - банк чи ломбард. Важливо ЯК відбувається перевірка.
Реагенти застосовувати без вскриття упаковки не вийде ж. навіть якщо упаковку потім запаяють якось - це вже потім добре виявиться у інших перевіряльників, чи як ? Хімічний аналіз то добре з якимось кільцем, можна навіть вдома.
Спектрометром можно, висока точність, але не зрозуміло, чи вскривають чи не треба? І як часто у нас застосовують ці девайси. Щось таке (є і компактніші варінти):