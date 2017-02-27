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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11853118541185511856

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 34
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
18%
6
41,00-41,50
24%
8
41,50-42,00
26%
9
42,00-42,50
6%
2
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 05:30

Думка

Є така думка експерта: "Тарифні війни призведуть до зростання цін імпорту. Насамперед на те, що постачається з країн Єврозони. Якщо врахувати ще й стрімке зростання самого євро, це відразу позначиться на цінах європейських товарів в Україні. Подорожчає все, що ввозиться звідти. Але найгірше – подорожчає зброя та боєприпаси, а також все необхідне для нашої «оборонки», яка також закуповується за євро.
Щоб хоч частково уникнути таких негативних наслідків, Національний банк гратиме на зниження курсу євро. Але оскільки вплинути на котирування FOREX він не в змозі, Нацбанк може зробити одне з двох: або перев'язати гривню до євро, або просто шляхом збільшення інтервенцій викликати падіння долара щодо гривні. Власне, він це вже робить. І те, що ми зараз спостерігаємо на валютному ринку, - аж ніяк не заслуга української економіки або її національної валюти, а лише спроба усунути дисбаланси, що виникають.
Варто також розуміти і те, що за цих умов фінансова допомога з Євросоюзу може почати надходити із затримкою. А багато інвестиційних проєктів за участю бізнесу з Європи можуть так і залишитися на папері. Як наслідок, можливості Нацбанку утримувати стабільний валютний курс у країні (не кажучи вже про зміцнення гривні) у перспективі стануть набагато слабшими. Що неминуче призведе до падіння гривні до долара – для початку до закладених у бюджеті 45 грн, а можливо, й набагато більше. Поки що цей процес зрушив у часі на кілька місяців. Але «відкласти» - не значить «скасувати»".
Щось вона суперечлива.
1. "зростання цін імпорту". Не факт. Товари замість експорту до США можуть експортуватись на інші ринки, збиваючи ціни. Ну хіба курс Є трохи виріс, поки...
2. Інтервеніти, щоб дешевше купувати за євро. А чи не більше валюти буде на неї спалено ніж зекономлено на курсі при закупівлях?
3. Останній абзац теж досить спірний
Visky
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