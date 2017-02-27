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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 05:30
Є така думка експерта: "Тарифні війни призведуть до зростання цін імпорту. Насамперед на те, що постачається з країн Єврозони. Якщо врахувати ще й стрімке зростання самого євро, це відразу позначиться на цінах європейських товарів в Україні. Подорожчає все, що ввозиться звідти. Але найгірше – подорожчає зброя та боєприпаси, а також все необхідне для нашої «оборонки», яка також закуповується за євро.
Щоб хоч частково уникнути таких негативних наслідків, Національний банк гратиме на зниження курсу євро. Але оскільки вплинути на котирування FOREX він не в змозі, Нацбанк може зробити одне з двох: або перев'язати гривню до євро, або просто шляхом збільшення інтервенцій викликати падіння долара щодо гривні. Власне, він це вже робить. І те, що ми зараз спостерігаємо на валютному ринку, - аж ніяк не заслуга української економіки або її національної валюти, а лише спроба усунути дисбаланси, що виникають.
Варто також розуміти і те, що за цих умов фінансова допомога з Євросоюзу може почати надходити із затримкою. А багато інвестиційних проєктів за участю бізнесу з Європи можуть так і залишитися на папері. Як наслідок, можливості Нацбанку утримувати стабільний валютний курс у країні (не кажучи вже про зміцнення гривні) у перспективі стануть набагато слабшими. Що неминуче призведе до падіння гривні до долара – для початку до закладених у бюджеті 45 грн, а можливо, й набагато більше. Поки що цей процес зрушив у часі на кілька місяців. Але «відкласти» - не значить «скасувати»".
Щось вона суперечлива.
1. "зростання цін імпорту". Не факт. Товари замість експорту до США можуть експортуватись на інші ринки, збиваючи ціни. Ну хіба курс Є трохи виріс, поки...
2. Інтервеніти, щоб дешевше купувати за євро. А чи не більше валюти буде на неї спалено ніж зекономлено на курсі при закупівлях?
3. Останній абзац теж досить спірний
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Додано: Вів 08 кві, 2025 10:17
Зараз Трамп здуває пухирі (чи бульбашки). Це вже хто як ставиться до надмірної кількості нулів на електронних рахунках, не підтверджених нічим в реальній економіці. Яскравим зразком того, що вартість світового капіталу є вигаданою і дутою є вчорашні коливання на інформації про відтермінування «тарифів» на 90 днів, а потім спростування (ринок виріс і здувся на майже 3 трлн за кілька годин). Паралельно ідуть процеси вивільнення величезної грошової маси, надрукованої центробанками світу під час пандемії. Трильйони зараз шукають куди б це перескочити і це цунамі може бути досить руйнівним. Також відбувається перерозподіл фінансів між реальними секторами світової економіки і «продавцями мрій».
У зв’язку з новими тарифами Трампа, економіка Європи має всі шанси вижити, переорієнтувавшись на виробництво військової продукції. Європейські армії, та й не тільки, мають величезну потребу в БМП, БТР, наземних та морських безпілотниках, авіаційних безпілотниках різних розмірів і типів, ракетах,снарядах, мінах, ППО, РЕБ, власній авіації і тд і тп. Не слід забувати зараз і про власну видобувну, хімічну та сг галузі. Фактично починається золота ера економіки Німеччини, Франції, Великої Британії і тд.
Певна немала частина цього святкового пляцку може перепасти і нам (ВПК, конструктори, інженери, ІТ, видобувна та сг галузі). Це може стати механізмом появи євро в нашій економіці і можливістю не дорого придбати все потрібне для армії в СП чи європейських виробників.
Те що зараз відбувається в світі, несе загрози вузько спеціалізованим чи обмеженим в ресурсах і (чи) ринках збуту національним економікам. Для ЄС і їх друзів це не загроза (якщо вистачить розуму і сміливості).
Що стосується курсу грн. в Україні, то він абсолютно регульований і куди його поженуть (і для яких цілей) вгадати дуже важко. Та треба розуміти, що ми знову на порозі суттєвої інфляції, яка буде імпортована з зовні та викликана підтримкою держави олігархам (підняття цін на ее та газ власного видобутку). Важливіше, як на мене, як ТУТ поведе себе НБУ, які інструменти боротьби обере і чи буде боротися (це знову той випадок, коли ставка – як мертвому компрес, а от курс може бути дуже важливим).
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orest
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Додано: Вів 08 кві, 2025 14:09
orest написав:
...
Що стосується курсу грн. в Україні, то він абсолютно регульований і куди його поженуть (і для яких цілей) вгадати дуже важко. Та треба розуміти, що ми знову на порозі суттєвої інфляції, яка буде імпортована з зовні та викликана підтримкою держави олігархам (підняття цін на ее та газ власного видобутку
). Важливіше, як на мене, як ТУТ поведе себе НБУ, які інструменти боротьби обере і чи буде боротися (це знову той випадок, коли ставка – як мертвому компрес, а от курс може бути дуже важливим).
не кажіть вже цю лякалку місцевих популістів. тягар низьких цін на еенергію та газ - виключно на Енергоатомі та Нафтогазі. приватні компанії продають своє виробництво по РИНКОВИХ цінах. а Енергоатом та Нафтогаз отримують дотації з бюджету - а оце вже простір для творчості, як "освоїти" ці кошти
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