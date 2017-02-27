Додано: Вів 08 кві, 2025 10:17

Зараз Трамп здуває пухирі (чи бульбашки). Це вже хто як ставиться до надмірної кількості нулів на електронних рахунках, не підтверджених нічим в реальній економіці. Яскравим зразком того, що вартість світового капіталу є вигаданою і дутою є вчорашні коливання на інформації про відтермінування «тарифів» на 90 днів, а потім спростування (ринок виріс і здувся на майже 3 трлн за кілька годин). Паралельно ідуть процеси вивільнення величезної грошової маси, надрукованої центробанками світу під час пандемії. Трильйони зараз шукають куди б це перескочити і це цунамі може бути досить руйнівним. Також відбувається перерозподіл фінансів між реальними секторами світової економіки і «продавцями мрій».

У зв’язку з новими тарифами Трампа, економіка Європи має всі шанси вижити, переорієнтувавшись на виробництво військової продукції. Європейські армії, та й не тільки, мають величезну потребу в БМП, БТР, наземних та морських безпілотниках, авіаційних безпілотниках різних розмірів і типів, ракетах,снарядах, мінах, ППО, РЕБ, власній авіації і тд і тп. Не слід забувати зараз і про власну видобувну, хімічну та сг галузі. Фактично починається золота ера економіки Німеччини, Франції, Великої Британії і тд.

Певна немала частина цього святкового пляцку може перепасти і нам (ВПК, конструктори, інженери, ІТ, видобувна та сг галузі). Це може стати механізмом появи євро в нашій економіці і можливістю не дорого придбати все потрібне для армії в СП чи європейських виробників.

Те що зараз відбувається в світі, несе загрози вузько спеціалізованим чи обмеженим в ресурсах і (чи) ринках збуту національним економікам. Для ЄС і їх друзів це не загроза (якщо вистачить розуму і сміливості).

Що стосується курсу грн. в Україні, то він абсолютно регульований і куди його поженуть (і для яких цілей) вгадати дуже важко. Та треба розуміти, що ми знову на порозі суттєвої інфляції, яка буде імпортована з зовні та викликана підтримкою держави олігархам (підняття цін на ее та газ власного видобутку). Важливіше, як на мене, як ТУТ поведе себе НБУ, які інструменти боротьби обере і чи буде боротися (це знову той випадок, коли ставка – як мертвому компрес, а от курс може бути дуже важливим).