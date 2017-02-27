Є така думка експерта: "Тарифні війни призведуть до зростання цін імпорту. Насамперед на те, що постачається з країн Єврозони. Якщо врахувати ще й стрімке зростання самого євро, це відразу позначиться на цінах європейських товарів в Україні. Подорожчає все, що ввозиться звідти. Але найгірше – подорожчає зброя та боєприпаси, а також все необхідне для нашої «оборонки», яка також закуповується за євро. Щоб хоч частково уникнути таких негативних наслідків, Національний банк гратиме на зниження курсу євро. Але оскільки вплинути на котирування FOREX він не в змозі, Нацбанк може зробити одне з двох: або перев'язати гривню до євро, або просто шляхом збільшення інтервенцій викликати падіння долара щодо гривні. Власне, він це вже робить. І те, що ми зараз спостерігаємо на валютному ринку, - аж ніяк не заслуга української економіки або її національної валюти, а лише спроба усунути дисбаланси, що виникають. Варто також розуміти і те, що за цих умов фінансова допомога з Євросоюзу може почати надходити із затримкою. А багато інвестиційних проєктів за участю бізнесу з Європи можуть так і залишитися на папері. Як наслідок, можливості Нацбанку утримувати стабільний валютний курс у країні (не кажучи вже про зміцнення гривні) у перспективі стануть набагато слабшими. Що неминуче призведе до падіння гривні до долара – для початку до закладених у бюджеті 45 грн, а можливо, й набагато більше. Поки що цей процес зрушив у часі на кілька місяців. Але «відкласти» - не значить «скасувати»". Щось вона суперечлива. 1. "зростання цін імпорту". Не факт. Товари замість експорту до США можуть експортуватись на інші ринки, збиваючи ціни. Ну хіба курс Є трохи виріс, поки... 2. Інтервеніти, щоб дешевше купувати за євро. А чи не більше валюти буде на неї спалено ніж зекономлено на курсі при закупівлях? 3. Останній абзац теж досить спірний
Зараз Трамп здуває пухирі (чи бульбашки). Це вже хто як ставиться до надмірної кількості нулів на електронних рахунках, не підтверджених нічим в реальній економіці. Яскравим зразком того, що вартість світового капіталу є вигаданою і дутою є вчорашні коливання на інформації про відтермінування «тарифів» на 90 днів, а потім спростування (ринок виріс і здувся на майже 3 трлн за кілька годин). Паралельно ідуть процеси вивільнення величезної грошової маси, надрукованої центробанками світу під час пандемії. Трильйони зараз шукають куди б це перескочити і це цунамі може бути досить руйнівним. Також відбувається перерозподіл фінансів між реальними секторами світової економіки і «продавцями мрій». У зв’язку з новими тарифами Трампа, економіка Європи має всі шанси вижити, переорієнтувавшись на виробництво військової продукції. Європейські армії, та й не тільки, мають величезну потребу в БМП, БТР, наземних та морських безпілотниках, авіаційних безпілотниках різних розмірів і типів, ракетах,снарядах, мінах, ППО, РЕБ, власній авіації і тд і тп. Не слід забувати зараз і про власну видобувну, хімічну та сг галузі. Фактично починається золота ера економіки Німеччини, Франції, Великої Британії і тд. Певна немала частина цього святкового пляцку може перепасти і нам (ВПК, конструктори, інженери, ІТ, видобувна та сг галузі). Це може стати механізмом появи євро в нашій економіці і можливістю не дорого придбати все потрібне для армії в СП чи європейських виробників. Те що зараз відбувається в світі, несе загрози вузько спеціалізованим чи обмеженим в ресурсах і (чи) ринках збуту національним економікам. Для ЄС і їх друзів це не загроза (якщо вистачить розуму і сміливості). Що стосується курсу грн. в Україні, то він абсолютно регульований і куди його поженуть (і для яких цілей) вгадати дуже важко. Та треба розуміти, що ми знову на порозі суттєвої інфляції, яка буде імпортована з зовні та викликана підтримкою держави олігархам (підняття цін на ее та газ власного видобутку). Важливіше, як на мене, як ТУТ поведе себе НБУ, які інструменти боротьби обере і чи буде боротися (це знову той випадок, коли ставка – як мертвому компрес, а от курс може бути дуже важливим).
orest написав:... Що стосується курсу грн. в Україні, то він абсолютно регульований і куди його поженуть (і для яких цілей) вгадати дуже важко. Та треба розуміти, що ми знову на порозі суттєвої інфляції, яка буде імпортована з зовні та викликана підтримкою держави олігархам (підняття цін на ее та газ власного видобутку). Важливіше, як на мене, як ТУТ поведе себе НБУ, які інструменти боротьби обере і чи буде боротися (це знову той випадок, коли ставка – як мертвому компрес, а от курс може бути дуже важливим).
не кажіть вже цю лякалку місцевих популістів. тягар низьких цін на еенергію та газ - виключно на Енергоатомі та Нафтогазі. приватні компанії продають своє виробництво по РИНКОВИХ цінах. а Енергоатом та Нафтогаз отримують дотації з бюджету - а оце вже простір для творчості, як "освоїти" ці кошти
sergey_stasyuk555 написав:завтра по плану +10 коп. має бути на міжбанку.
Відмітив плюсом Ваш точний прогноз. На що Ви спиралися? Я теж так думав на підставі: зниження курсу Є/$ на фігуру, дати місячного циклу і аналогією руху 23 р. Ну і більше 10 коп НБУ старається не допускати
Востаннє редагувалось Visky в Вів 08 кві, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
ihorsic написав:Переходимо всі в золото років так на десять
Где вы его собираетесь хранить ? Дома? В деревне под грушей? В банках? - в ячейке? На депозитах металических? - таких во первых, таких раз-два и обчелся, а во вторых, нема гарантий фонда гарантування. Кстати, а что насчет финмона, если чел принесет полкило-кило или больше золота на банк.депозит? ) Тут вот еще в чем дело: купить то его стало вроде проще (даже в обменниках уже есть). А вот сдать, то тут похлеще нервы выкрутят, чем с "1996 годом по нормальному курсу". Начинается вот это вот - если маленькие слитки, то спред конский; а тут вот сама упаковочка немножко потертая, возьмем с дисконтом; а здесь вот пятнышко есть - с дисконтом берем такое. А где 100%гарантия, что в этих слитках не вольфрам?. Короче золото это конечно хорошо в теории, а на практике хз как оно (в приличных обьемах)...
1) Покупайте сразу без упаковки а кому сдавать не скажу но знаю 2) хранить где угодно его ж ничего кроме царской водки не берет , можно под грушей в селе , или в сейфе в селе 31 грам можно и с собой в кармане куртки носить и границу пройти с 10 таким слиткам проще чем с пакованом доларов 3) зачем нести на депозит ? Какой депозит в банк золотом ? Отпилить кусочек от своего 1 кг и сдать / продать если сразу не хочешь цельй кг 4)если о 10 лет речь то пофиг на спред по сравнению с ростом зачем нести на депозит ?
Что за фигня про спред
У 2015 році ціна золота за грам у доларах США коливалася в межах від $33,74 до $41,74. Середня річна ціна становила приблизно $37,27 за грам.
на 8 квітня 2025 року, ціна золота в США становить приблизно $3 000 за тройську унцію. Оскільки одна тройська унція дорівнює приблизно 31,1035 грама, це відповідає приблизно $96,50 за грам.
Продаем 138 084 грн Покупаем 120 544 грн 93 долара за грам ( купил по 38 продал по 93 в два раза , а спред 15% кого интересует . )
sergey_stasyuk555 написав:завтра по плану +10 коп. має бути на міжбанку.
Відмітив плюсом Ваш точний прогноз. На що Ви спиралися? Я теж так думав на підставі: зниження курсу Є/$ на фігуру, дати місячного циклу і аналогією руху 23 р. Ну і більше 10 коп НБУ старається не допускати
про місячні цикли у нбу не знав )) спирався на зниження євро на форексі + те що нбу останні місяці утримує курс корзини 20% євро/80% долар. якщо грубо курс долара мав вирости на 20% від падіння євро на форексі. там схоже ще якесь усереднення нбу враховує щоб менше качєль було, але це вже не аналізував.
sergey_stasyuk555 Якщо не про місячні НБУ, а серйозно, то майже щомісяця відбувається зниження курсу в 1-й тиждень і наступне зростання з максимумом в кінці міс. Також цьогоріч динаміка курсу аналогічна їй у 23 р.