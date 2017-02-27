курси обмінок Харкова сьогодні з 41,15 підскочили до 41,40 (!!!!)
Опускали курс для потрібних клієнтів? А зараз на північ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 кві, 2025 21:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
курси обмінок Харкова сьогодні з 41,15 підскочили до 41,40 (!!!!)
Опускали курс для потрібних клієнтів? А зараз на північ
Додано: Сер 09 кві, 2025 21:12
Додано: Сер 09 кві, 2025 21:19
Хто ти воїн?) Опускали курс по всій країні для "потрібних" клієнтів??? Ви за подіями в світі встигаєте? Чи ваша аналітика обмежується новинами з України? Чи є вона взагалі та аналітика?
Додано: Сер 09 кві, 2025 21:47
продаж us бондів - це дєтскій сад )) вони вже давно почали їх розпродавати.
звісно ціни на трежеріс трохи знизяться, але це "такоє" ))
чайні також далеко не пісєц... трохи знизиться експорт - частково компенсують внутрішніми стимулами.
"Поки пани чубляться, у холопів чуби тріщать" - а холопи це нажаль ми...
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