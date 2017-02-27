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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11854118551185611857

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 36
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
17%
6
41,00-41,50
22%
8
41,50-42,00
25%
9
42,00-42,50
11%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

курси обмінок Харкова сьогодні з 41,15 підскочили до 41,40 (!!!!)
Опускали курс для потрібних клієнтів? А зараз на північ
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:12

  Shaman написав:
  ihorsic написав:Долар в наших степах почав повертати втрачені позиції. Чи надовго?

мені навпаки дивно, що гривню так укріплюють. заманюють? :D

вже не замавнюють (увечері курс страшенно підріс в обманках)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:19

  Yuri_61 написав:курси обмінок Харкова сьогодні з 41,15 підскочили до 41,40 (!!!!)
Опускали курс для потрібних клієнтів? А зараз на північ

Хто ти воїн?) Опускали курс по всій країні для "потрібних" клієнтів??? Ви за подіями в світі встигаєте? Чи ваша аналітика обмежується новинами з України? Чи є вона взагалі та аналітика?
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:47

  Visky написав:Китай у відповідь почав розпродаж держоблигацій США і девальвувати юань.

продаж us бондів - це дєтскій сад )) вони вже давно почали їх розпродавати.
China's US Treasury Holdings Drop to 14-Year Low

звісно ціни на трежеріс трохи знизяться, але це "такоє" ))
чайні також далеко не пісєц... трохи знизиться експорт - частково компенсують внутрішніми стимулами.
"Поки пани чубляться, у холопів чуби тріщать" - а холопи це нажаль ми...
sergey_stasyuk555
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