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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11854118551185611857

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 37
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
16%
6
41,00-41,50
22%
8
41,50-42,00
27%
10
42,00-42,50
11%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

курси обмінок Харкова сьогодні з 41,15 підскочили до 41,40 (!!!!)
Опускали курс для потрібних клієнтів? А зараз на північ
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:12

  Shaman написав:
  ihorsic написав:Долар в наших степах почав повертати втрачені позиції. Чи надовго?

мені навпаки дивно, що гривню так укріплюють. заманюють? :D

вже не замавнюють (увечері курс страшенно підріс в обманках)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:19

  Yuri_61 написав:курси обмінок Харкова сьогодні з 41,15 підскочили до 41,40 (!!!!)
Опускали курс для потрібних клієнтів? А зараз на північ

Хто ти воїн?) Опускали курс по всій країні для "потрібних" клієнтів??? Ви за подіями в світі встигаєте? Чи ваша аналітика обмежується новинами з України? Чи є вона взагалі та аналітика?
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:47

  Visky написав:Китай у відповідь почав розпродаж держоблигацій США і девальвувати юань.

продаж us бондів - це дєтскій сад )) вони вже давно почали їх розпродавати.
China's US Treasury Holdings Drop to 14-Year Low

звісно ціни на трежеріс трохи знизяться, але це "такоє" ))
чайні також далеко не пісєц... трохи знизиться експорт - частково компенсують внутрішніми стимулами.
"Поки пани чубляться, у холопів чуби тріщать" - а холопи це нажаль ми...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 04:13

USA vs World

  Visky написав:США піднімають ставку мита для Китаю до 104%.
Китай у відповідь почав розпродаж держоблигацій США і девальвувати юань.
Курс Є/$ знову 1,10+, Нафта Брент - 60, це мінімум з початку 21 р.

У відповідь Китай хуком підняв тарифи для США до 84%.
Проте Трамп не забарився, нанісши блискавичний удар Китаю в печінку 125% ставкою і оголосивши тайм-аут решті країн на 90 днів.
Курс $/С¥ (юань) досяг історичного максимуму 7,35.
Курс Є/$ знову нижче 1,10.
Нафта Брент - підстрибнула на +5 до 65, відреагувавши на відсрочку мит, золото - +100 до 3100.
Чекаємо на новий раунд з китайською відповіддю.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:34

Дорожче євро буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:43

Investor_K Певно, що так. Вже 1,12 Є/$
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:55

  Visky написав:Investor_K Певно, що так. Вже 1,12 Є/$

Ох і подобається мені цей логічно послідовний Трамп
Investor_K
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