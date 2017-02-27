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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 кві, 2025 21:10
курси обмінок Харкова сьогодні з 41,15 підскочили до 41,40 (!!!!)
Опускали курс для потрібних клієнтів? А зараз на північ
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Yuri_61
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Додано: Сер 09 кві, 2025 21:12
Shaman написав: ihorsic написав:
Долар в наших степах почав повертати втрачені позиції. Чи надовго?
мені навпаки дивно, що гривню так укріплюють. заманюють?
вже не замавнюють (увечері курс страшенно підріс в обманках)
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Yuri_61
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Додано: Сер 09 кві, 2025 21:19
Yuri_61 написав:
курси обмінок Харкова сьогодні з 41,15 підскочили до 41,40 (!!!!)
Опускали курс для потрібних клієнтів? А зараз на північ
Хто ти воїн?) Опускали курс по всій країні для "потрібних" клієнтів??? Ви за подіями в світі встигаєте? Чи ваша аналітика обмежується новинами з України? Чи є вона взагалі та аналітика?
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Kravec_5
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Додано: Сер 09 кві, 2025 21:47
Visky написав:
Китай у відповідь почав розпродаж держоблигацій США і девальвувати юань.
продаж us бондів - це дєтскій сад )) вони вже давно почали їх розпродавати.
China's US Treasury Holdings Drop to 14-Year Low
звісно ціни на трежеріс трохи знизяться, але це "такоє" ))
чайні також далеко не пісєц... трохи знизиться експорт - частково компенсують внутрішніми стимулами.
"Поки пани чубляться, у холопів чуби тріщать" - а холопи це нажаль ми...
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sergey_stasyuk555
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Додано: Чет 10 кві, 2025 04:13
Visky написав:
США піднімають ставку мита для Китаю до 104%.
Китай у відповідь почав розпродаж держоблигацій США і девальвувати юань.
Курс Є/$ знову 1,10+, Нафта Брент - 60, це мінімум з початку 21 р.
У відповідь Китай хуком підняв тарифи для США до 84%.
Проте Трамп не забарився, нанісши блискавичний удар Китаю в печінку 125% ставкою і оголосивши тайм-аут решті країн на 90 днів.
Курс $/С¥ (юань) досяг історичного максимуму 7,35.
Курс Є/$ знову нижче 1,10.
Нафта Брент - підстрибнула на +5 до 65, відреагувавши на відсрочку мит, золото - +100 до 3100.
Чекаємо на новий раунд з китайською відповіддю.
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Visky
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:34
Дорожче євро буде?
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Investor_K
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:43
Investor_K Певно, що так. Вже 1,12 Є/$
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Visky
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:55
Visky написав:Investor_K
Певно, що так. Вже 1,12 Є/$
Ох і подобається мені цей логічно послідовний Трамп
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Investor_K
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Додано: Чет 10 кві, 2025 23:34
Investor_K Його вже підозрюють в маніпулюванні ринками і продажі інсайдерської інформації, вимагають розслідування.
Тим часом Є/$ 1,13, золото 3200 - HistRec!
Втеча з $ посилюється на фоні торг. війни США з Китаєм (обсяг двосторонньої торгівлі у 2024 році був $585 мільярдів) і 3-міс відстрочки з перспективою залагодження для решти країн.
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Visky
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 06:12
Investor_K написав:
Дорожче євро буде?
Оце я оракул!
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Investor_K
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