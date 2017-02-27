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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:53
Investor_K написав:Дорожче євро буде?
Так і не тільки євро , все здорожчає
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:19
lamal написав:
Investor_K написав:Дорожче євро буде?
Так і не тільки євро , все здорожчає
Спочатку подорожчають продукти...
Скажете - так вони вже подорожчали?!!!
Нічого, ще подорожчають!
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