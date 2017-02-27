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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 37
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
16%
6
41,00-41,50
22%
8
41,50-42,00
27%
10
42,00-42,50
11%
4
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
3
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:Дорожче євро буде?
Так і не тільки євро , все здорожчає
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:19

Спочатку була кава©

  lamal написав:
Investor_K написав:Дорожче євро буде?
Так і не тільки євро , все здорожчає

Спочатку подорожчають продукти...
Скажете - так вони вже подорожчали?!!!
Нічого, ще подорожчають! ;)
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Повідомлень: 7863
З нами з: 18.03.21
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