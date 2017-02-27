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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11855118561185711858

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 38
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
16%
6
41,00-41,50
21%
8
41,50-42,00
26%
10
42,00-42,50
13%
5
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:Дорожче євро буде?
Так і не тільки євро , все здорожчає
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:19

Спочатку була кава©

  lamal написав:
Investor_K написав:Дорожче євро буде?
Так і не тільки євро , все здорожчає

Спочатку подорожчають продукти...
Скажете - так вони вже подорожчали?!!!
Нічого, ще подорожчають! ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зараз ситуація в світі схожа на паніку. Тому подорожчають всі матеріальні активи. Нафта теж згодом відновиться
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:50

  Успіх написав:
  lamal написав:
Investor_K написав:Дорожче євро буде?
Так і не тільки євро , все здорожчає

Спочатку подорожчають продукти...
Скажете - так вони вже подорожчали?!!!
Нічого, ще подорожчають! ;)

Чем отличается оптимист от пессимиста?
Пессимист говорит:
- Все так плохо, так плохо, хуже и быть не может.
А оптимист радостно:
- Может, может!
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:54

  ihorsic написав:Зараз ситуація в світі схожа на паніку. Тому подорожчають всі матеріальні активи. Нафта теж згодом відновиться

Вряд ли нефть можно отнести к активам. Ее трудно хранить в расчете на выгодную перепродажу. Это просто товар. При ожиданиях потрясений на рынках, цена на этот товар обычно падает, т.к. кризисы способствуют уменьшению потребления.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:02

  lamal написав:
Investor_K написав:Дорожче євро буде?
Так і не тільки євро , все здорожчає


золото уже 3223,2 бакса за унцию!!!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Інформація з держмитслужби: за період січня-березня імпорт в Україну склав 18,5 млрд дол, експорт з України – 9,9 млрд.
Країни з яких найбільше імпортували: Китай – 3,9 млрд дол., Польща – 1,7 млрд, Німеччина – 1,5 млрд дол.. Експортували з України найбільше до: Польща – 1,1 млрд дол., Італія – 0,68 млрд дол., Іспанія – 0,65 млрд.
Найбільше ввозили на територію України:
- Машини, устаткування та транспорт – 6,8 млрд дол.
- Продукти хімпрому – 3,2 млрд дол.
- Паливно-енергетичні – 2,5 млрд дол.
Найбільше вивозили:
- Продовольчі товари – 5,8 млрд дол.
- Метали та вироби з них – 1,1 млрд дол.
- Машини устаткування та транспорт – 0,88 млрд дол..
Дуже невтішна інформація, особливо з огляду на близьке завершення «економічного безвізу». З великою долею імовірності, після 5 червня слід очікувати на повернення квот на сг продукцію (мита при експорті в ЄС ніколи не були критичними). Це може ще зменшити експорт при рості імпорту, адже необхідно терміново розпочинати закачку імпортного газу, також літом відчутно виросте імпорт ее.
П.С. По євро зараз щось прогнозувати дуже важко, але виглядає на те, що ми перейшли в коридор 1,11 (1,108)-1,17(1,18). Розвиток подій з тарифними війнами чи реальними війнами в близько східному регіоні буде провокувати швидкі та вагомі коливання європейської валюти.
orest
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