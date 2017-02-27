Так і не тільки євро , все здорожчаєInvestor_K написав:Дорожче євро буде?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так і не тільки євро , все здорожчає
Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:19
Спочатку була кава©
Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Зараз ситуація в світі схожа на паніку. Тому подорожчають всі матеріальні активи. Нафта теж згодом відновиться
Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:50
Чем отличается оптимист от пессимиста?
Пессимист говорит:
- Все так плохо, так плохо, хуже и быть не может.
А оптимист радостно:
- Может, может!
Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:54
Вряд ли нефть можно отнести к активам. Ее трудно хранить в расчете на выгодную перепродажу. Это просто товар. При ожиданиях потрясений на рынках, цена на этот товар обычно падает, т.к. кризисы способствуют уменьшению потребления.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:02
Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Інформація з держмитслужби: за період січня-березня імпорт в Україну склав 18,5 млрд дол, експорт з України – 9,9 млрд.
Країни з яких найбільше імпортували: Китай – 3,9 млрд дол., Польща – 1,7 млрд, Німеччина – 1,5 млрд дол.. Експортували з України найбільше до: Польща – 1,1 млрд дол., Італія – 0,68 млрд дол., Іспанія – 0,65 млрд.
Найбільше ввозили на територію України:
- Машини, устаткування та транспорт – 6,8 млрд дол.
- Продукти хімпрому – 3,2 млрд дол.
- Паливно-енергетичні – 2,5 млрд дол.
Найбільше вивозили:
- Продовольчі товари – 5,8 млрд дол.
- Метали та вироби з них – 1,1 млрд дол.
- Машини устаткування та транспорт – 0,88 млрд дол..
Дуже невтішна інформація, особливо з огляду на близьке завершення «економічного безвізу». З великою долею імовірності, після 5 червня слід очікувати на повернення квот на сг продукцію (мита при експорті в ЄС ніколи не були критичними). Це може ще зменшити експорт при рості імпорту, адже необхідно терміново розпочинати закачку імпортного газу, також літом відчутно виросте імпорт ее.
П.С. По євро зараз щось прогнозувати дуже важко, але виглядає на те, що ми перейшли в коридор 1,11 (1,108)-1,17(1,18). Розвиток подій з тарифними війнами чи реальними війнами в близько східному регіоні буде провокувати швидкі та вагомі коливання європейської валюти.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:07
Якщо Євросоюз вислизнув з бійки з США (обсяг двосторонньої торгівлі у 2024 році $1 трлн), а бійка йде США з Китаєм з загороджувальними митами, які практично повністю заблокують $0,6 трлн товарообіг між ними, недивно, що втеча з $ в Є посилюється.
Вже найближчими місяцями прогнозується в США суттєве підвищення інфляції і безробіття, з щонайменше припиненням зниженням %ставки ФРС.
На цьому тлі зараз я бачу лише односторонній рух без технічних коридорів, верхні кордони яких можуть вплинути лише на тимчасову корекцію.
В підтвердження - рух ракети Є/$, вже майже 1,145 (по 2 фігури за торгову добу).
Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:38
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