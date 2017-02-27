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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:40
Дюрі-бачі написав:
В усьому, що твориться я не розумію тільки чому курс золота не летить ракетою...
Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!
А євро ще відносно недороге//)
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asti
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:54
Дюрі-бачі написав:
В усьому, що твориться я не розумію тільки чому курс золота не летить ракетою...
Искренне завидую.
Я вообще ничего не понимаю...
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Сибарит
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:27
Питання в тому чи ринок вторинної нерухомості бажає далі працювати в валюті, яка поводить себе як шіткойн.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:57
asti написав:
Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!
Хто вирішив, що воно перекуплене? Поточний курс частково відображає ковідну емісію, якою займались всі країни світу.
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Дюрі-бачі
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