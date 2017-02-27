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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11856118571185811859

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 38
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
16%
6
41,00-41,50
21%
8
41,50-42,00
26%
10
42,00-42,50
13%
5
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:40

  Дюрі-бачі написав:В усьому, що твориться я не розумію тільки чому курс золота не летить ракетою...
Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!
А євро ще відносно недороге//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:54

  Дюрі-бачі написав:В усьому, що твориться я не розумію тільки чому курс золота не летить ракетою...

Искренне завидую.
Я вообще ничего не понимаю...
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Питання в тому чи ринок вторинної нерухомості бажає далі працювати в валюті, яка поводить себе як шіткойн.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!

Хто вирішив, що воно перекуплене? Поточний курс частково відображає ковідну емісію, якою займались всі країни світу.
Дюрі-бачі
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