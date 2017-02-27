Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!
А євро ще відносно недороге//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:40
Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:54
Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Питання в тому чи ринок вторинної нерухомості бажає далі працювати в валюті, яка поводить себе як шіткойн.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хто вирішив, що воно перекуплене? Поточний курс (до оголошення Трампом тарифної війни) відображає наслідки ковідної емісії, якою займались всі країни світу і абсолютно не відображає емісію, яка запускається зараз, зокрема тим, що в ЄС знімають стелю запозичень.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я вже писав своє очікування на найближчий рік-півтора: гонка девальвації євро, долара і юаня. Думаю, що між ними +/- збережеться паритет поточних курсів.
Тому от зараз євро відросте хай до 1.2-1.25$, а влітку знову впаде до 1.1$...
От золото може й вище 4000$ вирости до кінця 2026.
P.S. Всі мої прогнози не збуваються, зокрема долар в 2023 не виріс до 42 гривень.
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