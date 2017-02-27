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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:40
Дюрі-бачі написав:
В усьому, що твориться я не розумію тільки чому курс золота не летить ракетою...
Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!
А євро ще відносно недороге//)
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asti
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:54
Дюрі-бачі написав:
В усьому, що твориться я не розумію тільки чому курс золота не летить ракетою...
Искренне завидую.
Я вообще ничего не понимаю...
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:27
Питання в тому чи ринок вторинної нерухомості бажає далі працювати в валюті, яка поводить себе як шіткойн.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:57
asti написав:
Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!
Хто вирішив, що воно перекуплене? Поточний курс (до оголошення Трампом тарифної війни) відображає наслідки ковідної емісії, якою займались всі країни світу і абсолютно не відображає емісію, яка запускається зараз, зокрема тим, що в ЄС знімають стелю запозичень.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:29
Дюрі-бачі
взагалі то нормально так летить
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:29
Дюрі-бачі написав:
в ЄС знімають стелю запозичень.
€ overpriced?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:37
flysoulfly написав:
€ overpriced?
Я вже писав своє очікування на найближчий рік-півтора: гонка девальвації євро, долара і юаня. Думаю, що між ними +/- збережеться паритет поточних курсів.
Тому от зараз євро відросте хай до 1.2-1.25$, а влітку знову впаде до 1.1$...
От золото може й вище 4000$ вирости до кінця 2026.
P.S. Всі мої прогнози не збуваються, зокрема долар в 2023 не виріс до 42 гривень.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:05
Дюрі-бачі написав: asti написав:
Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!
Хто вирішив, що воно перекуплене? Поточний курс (до оголошення Трампом тарифної війни) відображає наслідки ковідної емісії, якою займались всі країни світу і абсолютно не відображає емісію, яка запускається зараз, зокрема тим, що в ЄС знімають стелю запозичень.
Ковідна емісія кажете?
А про неї що тільки позавчора взнали?! Нічого що ще рік тому золото коштувало 2000 за унцію і якраз рік тому почалося його стрімке зростання. Це як можна пояснити - оприлюднили якісь секретні дані про розміри емісїї чи як?
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asti
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:15
asti написав:
Нічого що ще рік тому золото коштувало 2000 за унцію і якраз рік тому почалося його стрімке зростання. Це як можна пояснити - оприлюднили якісь секретні дані про розміри емісїї чи як?
ИМХО поки ФРС не знижувала ставку, то люди тримали зайві долари в інших активах. Можливо й далі б тримали, якщо б ситуація була спокійніша. А от при зниженні ставки почали гроші кудись витрачати...
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:34
Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Повезло вам…
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