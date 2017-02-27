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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11857118581185911860>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 5 5 41
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
15%
6
41,00-41,50
20%
8
41,50-42,00
24%
10
42,00-42,50
17%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:40

  Дюрі-бачі написав:В усьому, що твориться я не розумію тільки чому курс золота не летить ракетою...
Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!
А євро ще відносно недороге//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:54

  Дюрі-бачі написав:В усьому, що твориться я не розумію тільки чому курс золота не летить ракетою...

Искренне завидую.
Я вообще ничего не понимаю...
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Питання в тому чи ринок вторинної нерухомості бажає далі працювати в валюті, яка поводить себе як шіткойн.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!

Хто вирішив, що воно перекуплене? Поточний курс (до оголошення Трампом тарифної війни) відображає наслідки ковідної емісії, якою займались всі країни світу і абсолютно не відображає емісію, яка запускається зараз, зокрема тим, що в ЄС знімають стелю запозичень.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:29

Дюрі-бачі

взагалі то нормально так летить
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:29

  Дюрі-бачі написав: в ЄС знімають стелю запозичень.
€ overpriced?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:€ overpriced?

Я вже писав своє очікування на найближчий рік-півтора: гонка девальвації євро, долара і юаня. Думаю, що між ними +/- збережеться паритет поточних курсів.
Тому от зараз євро відросте хай до 1.2-1.25$, а влітку знову впаде до 1.1$...
От золото може й вище 4000$ вирости до кінця 2026.

P.S. Всі мої прогнози не збуваються, зокрема долар в 2023 не виріс до 42 гривень.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:05

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:Тому що золото вже дуже перекуплене - куди далі?!

Хто вирішив, що воно перекуплене? Поточний курс (до оголошення Трампом тарифної війни) відображає наслідки ковідної емісії, якою займались всі країни світу і абсолютно не відображає емісію, яка запускається зараз, зокрема тим, що в ЄС знімають стелю запозичень.

Ковідна емісія кажете?
А про неї що тільки позавчора взнали?! Нічого що ще рік тому золото коштувало 2000 за унцію і якраз рік тому почалося його стрімке зростання. Це як можна пояснити - оприлюднили якісь секретні дані про розміри емісїї чи як?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Нічого що ще рік тому золото коштувало 2000 за унцію і якраз рік тому почалося його стрімке зростання. Це як можна пояснити - оприлюднили якісь секретні дані про розміри емісїї чи як?

ИМХО поки ФРС не знижувала ставку, то люди тримали зайві долари в інших активах. Можливо й далі б тримали, якщо б ситуація була спокійніша. А от при зниженні ставки почали гроші кудись витрачати...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:34

  Investor_K написав:В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові

Повезло вам…
Qwerty
 
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