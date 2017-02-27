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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11857118581185911860

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 5 5 41
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
15%
6
41,00-41,50
20%
8
41,50-42,00
24%
10
42,00-42,50
17%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:38

  Дюрі-бачі написав:sergey_sryvkin Як мінімум Китаю добре, бо може заробити на москалях.
Це як від світових війн вигравали в США.

Та вже наче і Китаю не все так добре як здавалось!😂
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:45

  Qwerty написав:
  Investor_K написав:В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові

Повезло вам…

приват в кассе 41.56
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:48

  Victor8 написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Аналітики ICU пояснили, чому подешевшав долар та що на валютному ринку очікувати далі

Да уж, так и до 41,50 дойдём.
И на наличном (продажа, синий) - тоже...

І навіть нижче…
Qwerty
 
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  #<1 ... 11857118581185911860
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