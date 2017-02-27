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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:38
Дюрі-бачі написав:sergey_sryvkin
Як мінімум Китаю добре, бо може заробити на москалях.
Це як від світових війн вигравали в США.
Та вже наче і Китаю не все так добре як здавалось!😂
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:45
Qwerty написав: Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Повезло вам…
приват в кассе 41.56
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:48
Victor8 написав:
Да уж, так и до 41,50 дойдём.
И на наличном (продажа, синий) - тоже...
І навіть нижче…
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