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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:38
Дюрі-бачі написав:sergey_sryvkin
Як мінімум Китаю добре, бо може заробити на москалях.
Це як від світових війн вигравали в США.
Та вже наче і Китаю не все так добре як здавалось!😂
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:45
Qwerty написав: Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Повезло вам…
приват в кассе 41.56
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:48
Victor8 написав:
Да уж, так и до 41,50 дойдём.
И на наличном (продажа, синий) - тоже...
І навіть нижче…
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:12
ihorsic написав:
Хотілось думку колег почути....
На якій відмітці буде розворот по золоту? Купляти зараз чи почекати? Горизонт 10 років
Та розвороту наче і не намічається, купуйте сміливо, не прогадаєте!
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:14
ihorsic написав:
Так що зараз брати на всі? 😃
Беріть!
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:26
orest написав:
Трохи офтопу вихідного дня з чуть більшим фокусом на нашу реальність.
Ще при першому царюванні Трамп прямим текстом казав Європі, що їм треба зайнятися своєю безпекою у всіх аспектах: енергетичною, економічною, військовою. Але ЄС була в міцних лапах Меркель, яка інтенсивно розвалювала енергетичний комплекс і важку промисловість союзу під гаслами екології і боротьби з полімерною харчовою упаковкою.
Зараз Трамп другий раз попросив Європу зайнятися своєю безпекою. Така можливість є у Франції (один з найбільших виробників високотехнологічних озброєнь в світі, ядерна країна), Німеччини (потужний сплячий ВПК і розвинена промисловість, висока технологічність), Польщі (сильна армія, численне населення, прийнятний рівень економіки). Варто б доєднати Велику Британію (високотехнологічна армія і ядерна зброя) і Україну (найбільша і найдієздатніша армія Європи з унікальним бойовим досвідом,якби нам засобів як у Франції чи Британії…).
Але в ЄС старі фундаментальні проблеми, які не дають знайти спільну мову (закладені і виплекані Меркель і її попередниками) ну і на носі вибори в багатьох країнах, після яких хто зна що буде (Маск і тіктоки всякі творять чудеса).
На створення дієздатного військового союзу є тижні чи місяці, в кращому випадку. Але чи зможуть...
Щодо корисних копалин. Санкції проти Бені, Боголюбова і Жеваго - це розчистка простору для видобутку. У цих олігархів було купа дозволів на розробку і видобуток. Порошенко в списку з купою порушень процедури і помилкою в ІПН для того щоб налякати і спробувати схилити до поступок щодо виборів. Медведчук для замилювання очей.
Щодо Мюнхену. Вчора Єрмаку не вдалося домовитися хоч про якісь особисті гарантії безпеки для себе і Зеленського. Навіть під здачу надр. Тим більше, не вдалося отримати долю в можливому майбутньому видобутку. Крім того, на виборах настоюють люди Трампа, допомоги чи сприяння не обіцяють. Більше того, Вашингтон настоює на зміні влади.Дані обставини ніяк не влаштовують Є і З. Тому вони всіх послали і пішли думати. Сьогодні перемовини продовжилися, але результат не очікується.
А росії ці корисні копалини потрібні разом з кваліфікованим, працьовитим, тверезим населенням та портами Чорного моря. Населення отримати не вдалося портів теж (азовські малі і мілкі). Тепер кремлю просто важливо, щоб ні Україна, ні ЄС ці надра не отримали. Трамп розуміє це і пробує виторгувати у кремля їх під себе з додатковими поступками, але москва так просто нічого не віддасть. Тому репарації ми вже точно «запили водою». А варіант отримати заморожені мільярди росії ще недавно жеврів, але вже, мабуть, теж по ньому…
Протистояння Китаю і США наростає, попри заводи Маска. І обидвом важливо мати росію союзником. Вашингтон, в купі з українським питанням, перетягує кремль на свою сторону. Це грозить нам додатковими втратами в розміні. Але ще більше це грозить зривом любих домовленостей, якщо Сі наступить на горішки московським мачам. Тому в теплі стосунки Трампа і пуйла уже вліз Сі. Перемовини і "сдєлка" під подвійною загрозою зриву.
Будь яка негативна новина щодо можливого «миру» зразу різко вдарить як по курсу грн. до ВКВ так і ойро до долара США. А ці новини не за горами…
Вам би казки писати! Такого брєда нагородити ще треба фантазію мати! Так як негативні новини щодо миру вдарили по гривні і особливо по ойро до долара?! І хто там які вибори вимагає?! І які гарантії хто для кого вибивав в тому Мюнхені?!
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:28
orest написав:
І щоб два рази не вставати.
За даними Держмитслужби зовнішній товарообіг України за січень 2025 року склав $8,7 млрд.
Протягом січня 2025 року в Україну ІМПОРТУВАЛИ товарів на суму $5,5 млрд (що на 8% більше, ніж у січні 2024), а ЕКСПОРТУВАЛИ – на $3,2 млрд (на 2% менше, ніж у січні 2024).
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
• Китай — $1,4 млрд,
• Польща — $487 млн,
• Туреччина — $389 млн.
Експортували з України найбільше до:
• Польщі — на $352 млн,
• Італії — на $205 млн
• Іспанії — на $202 млн,
Найбільш експортованими з України товарами залишаються
• продовольчі товари — $1,8 млрд
• метали та вироби з них — $325 млн
• машини, устаткування та транспорт — $282 млн.,
а найбільш імпортованими :
• машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд
• продукція хімічної промисловості — $901 млн
• паливно-енергетичні — $734 млн.
Як і раніше, імпорт значно перевищує експорт, а товарна структура експорту характеризується вираженою сировинною орієнтацією.
Крім того, у січні 2025 року індекс споживчих цін на товари та послуги порівняно із січнем 2024 року склав 112,9%.
Серед лідерів збільшення:
- електроенергія – 163,6%
- овочі – 133,9%
- масло – 133,9%
- олія – 125,4%
- послуги зв'язку – 125,3%
- хліб – 120%
Нажаль, цей негативний тренд продовжиться через чергове збільшення з 1 січня 2025 року акцизів на бензин, дизель, скраплений газ, через підвищення ставки військового збору, розмір якого частково перекладуть у вартість продукції, через зростання вартості газу для промисловості та відновлення обмежень постачання електроенергії.
І не за горами підвищення вартості самої електроенергії, про що вже починають говорити експерти енергетичного ринку, особливо в контексті реалізації найбільшої владної афери цього року – купівлі російських реакторів для Хмельницької АЕС.
Та ти шо… А що там експерти зараз говорять?! Чи вже нічого?! Як воно шоколадне лайно то на смак?!
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