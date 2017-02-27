asti написав:Так. Стоп. Вы хоть раз видели(слышали) чтобы кто-нибудь хранил гривну под грушей - только валюта/золото. Гривна она работает априори - во всяком случае у меня. У нас не так много мест куда можно вложить валюту чтобы она работала - ну разве что валютные ОВГЗ и то там слёзы а не проценты.
Априори гривна точно так же работает, как и валюта. Если боишься её вкладывать потому, что потом не вернут, финмонзарубит и т.п., то никак. Во что вкладывать - это другой вопрос. В валютных ОВГЗ тоже прирастает. Есть варианты и в Украине с процентами побольше. А ещё совсем не обязательно ограничиваться Украиной и в таком контексте количество вариантов будет на порядки больше тех, что возможны для гривны. И в долларах можно получить процент больше, чем в гривнеОВГЗ. Если ты второй Уоррен Баффетт
Миша-клиент написав:к вопросу карусели: Учитывайте еще и финмон (с риском блокировки бабок на усмотрение банка), так как проблемной может оказаться даже внесение на счет суммы в пачку баксов или чуть меньше (пачки/лимита)! Снять - тоже "головняк" из-за установленного лимита в 100 т. в эквиваленте и с предварительным заказом налички! В обменке (при обмене по кроссу, тоже поймав укрепление евро к баксу - зафиксил убытки и сдав купюры-2002 с учетом невнятных перспектив открытия границ) - предложили лишь зеленые. Чувствуешь себя обложенным красными флажками как в песне Высоцкого "Охота на волков"!
-навіщо вам міняти валюту в банку, можете поміняти в оптовому обміннику будь-яку суму по кросу. -стосовно купівлі євро за долар , це треба було робити 3-2 місяці тому -я би не купував дорогий євро зараз, доларовий мотлох краще продати за грн і проїсти -відкриття кордонів, десь у 2030 чи 2035 (війна на роки), -не розумію про які флажкі мова, за часи ссср вам би дали 5років таборів навіть за 20 доларів(коли впіймали на купівлі у валютчика, або іноземця), ЕС правила купівлі валюти значно жорсткіші
міняйте мотлох на грн і закупити продукти (як-то муха, гречка, цукор, макарони(твердих сортів)-вони спокійно зберігаються 12місяців), інфляція на продукти в 2024 була 21%(реально всі 25%), в цьому році буде те саме, ось вам і профіт
Так я о чем написал, читайТЕ шевеля губами, или же, как в анекдоте про чукчу?!: "...чукча НЕ читатель, чукча - писатель!"
1) "-навіщо вам міняти валюту в банку, можете поміняти в оптовому обміннику будь-яку суму по кросу." Так я же и поменял один транш ЕВРО в ОБМЕНКЕ по КРОССУ! НО вместо синих - дали зеленые, мол, бери что есть, а "нет" - так "нет". 2) "-стосовно купівлі євро за долар , це треба було робити 3-2 місяці тому - я би не купував дорогий євро зараз, доларовий мотлох краще продати за грн і проїсти". Так у меня свои "в корзине" есть (см. выше), наоборот, решил что дела в ЕвроСОЮЗЕ (!) в ближ. перспективе - хуже, чем в Штатах, а туда (чтобы потратить) нас тоже НЕ скоро выпустят, ПОЭТОМУ и решил "прокросситься" частично в бакс, хоть и зеленый. Кому - мотлох, "... а кому и кобыла - невеста" как сказал герой Ю.Никулина в известном к/ф. Да и я столько и НЕ съем, пусть еще полежат. 3) "-відкриття кордонів, десь у 2030 чи 2035 (війна на роки)". Может быть, я рассчитываю (по крайней мере, для себя) -- раньше. 4) "не розумію про які флажкі мова, за часи ссср...". (Для особо одаренных ПИСАТЕЛЕЙ, НЕ читателей): о том, до чего дожились! Свои сбережения я НЕ могу потратить куда, когда, как и в каком объеме, НЕ говоря уже о том, где и как, в чем мне их хранить! А про времена сэрэсэр: "згадала баба як дивкою була", я - НЕ них, хотя и тогда законы были не для всех. 5) "міняйте мотлох на грн і закупити продукти (як-то муха, гречка, цукор, макарони(твердих сортів)-вони спокійно зберігаються 12місяців), інфляція на продукти в 2024 була 21%(реально всі 25%), в цьому році буде те саме, ось вам і профіт " Вот сами и меняйте "свой мотлох" (даже с уплатой подоходного, НЕ вопрос, посмеемся вместе!) и сами сидите на запасах продуктов на 12 мес... Как я уже писал - я столько НЕ съем, предпочитая "синий" забор (в массе своей).
Victor8 написав:По вложению иностранной валюты тут как-то писали уже (так, чтобы валюта приносила прибыль, когда нет своего бизнеса). Что запомнил: ... - крипто валюта
Эта сильно особняком. Крипта за гривны и доллары приобретается абсолютно одинаково. В Украине за гривны даже попроще будет. И точно так же вне зависимости от того какую вкладывал в довесок к прибыли получаешь геморрой отмазываться от обвинений в финансировании терроризма.
ну вот смотрите нужно пересичному купить сотку на нахомяченую гривну... он идет зажав купюры в потной ладошке в кассу банка и покупает)... т.к. сотку по 40.90 никто не продаст, да и сцуко опасно тем более что
от косаря и далее это уже другой разговор
кстати в кассе Привата уже 41.35 с прогнозом вниз, поспешил клиент)))