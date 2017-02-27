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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11862118631186411865

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 46
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
13%
6
41,00-41,50
22%
10
41,50-42,00
26%
12
42,00-42,50
15%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
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0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
4
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 16:37

  asti написав:Так. Стоп. Вы хоть раз видели(слышали) чтобы кто-нибудь хранил гривну под грушей - только валюта/золото. Гривна она работает априори - во всяком случае у меня. У нас не так много мест куда можно вложить валюту чтобы она работала - ну разве что валютные ОВГЗ и то там слёзы а не проценты.

Априори гривна точно так же работает, как и валюта. Если боишься её вкладывать потому, что потом не вернут, финмонзарубит и т.п., то никак. Во что вкладывать - это другой вопрос. В валютных ОВГЗ тоже прирастает. Есть варианты и в Украине с процентами побольше. А ещё совсем не обязательно ограничиваться Украиной и в таком контексте количество вариантов будет на порядки больше тех, что возможны для гривны. И в долларах можно получить процент больше, чем в гривнеОВГЗ. Если ты второй Уоррен Баффетт :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 16:44

  prodigy написав:
  Миша-клиент написав:к вопросу карусели:
Учитывайте еще и финмон (с риском блокировки бабок на усмотрение банка), так как проблемной может оказаться даже внесение на счет суммы в пачку баксов или чуть меньше (пачки/лимита)!
Снять - тоже "головняк" из-за установленного лимита в 100 т. в эквиваленте и с предварительным заказом налички!
В обменке (при обмене по кроссу, тоже поймав укрепление евро к баксу - зафиксил убытки и сдав купюры-2002 с учетом невнятных перспектив открытия границ) - предложили лишь зеленые.
Чувствуешь себя обложенным красными флажками как в песне Высоцкого "Охота на волков"!


-навіщо вам міняти валюту в банку, можете поміняти в оптовому обміннику будь-яку суму
по кросу.
-стосовно купівлі євро за долар , це треба було робити 3-2 місяці тому
-я би не купував дорогий євро зараз, доларовий мотлох краще продати за грн і проїсти
-відкриття кордонів, десь у 2030 чи 2035 (війна на роки),
-не розумію про які флажкі мова, за часи ссср вам би дали 5років таборів навіть за 20 доларів(коли впіймали на купівлі у валютчика, або іноземця), ЕС правила купівлі валюти значно жорсткіші

міняйте мотлох на грн і закупити продукти (як-то муха, гречка, цукор, макарони(твердих сортів)-вони спокійно зберігаються 12місяців), інфляція на продукти в 2024 була 21%(реально всі 25%), в цьому році буде те саме, ось вам і профіт :mrgreen:


Так я о чем написал, читайТЕ шевеля губами, или же, как в анекдоте про чукчу?!:
"...чукча НЕ читатель, чукча - писатель!"

1) "-навіщо вам міняти валюту в банку, можете поміняти в оптовому обміннику будь-яку суму по кросу." Так я же и поменял один транш ЕВРО в ОБМЕНКЕ по КРОССУ! НО вместо синих - дали зеленые, мол, бери что есть, а "нет" - так "нет".
2) "-стосовно купівлі євро за долар , це треба було робити 3-2 місяці тому - я би не купував дорогий євро зараз, доларовий мотлох краще продати за грн і проїсти". Так у меня свои "в корзине" есть (см. выше), наоборот, решил что дела в ЕвроСОЮЗЕ (!) в ближ. перспективе - хуже, чем в Штатах, а туда (чтобы потратить) нас тоже НЕ скоро выпустят, ПОЭТОМУ и решил "прокросситься" частично в бакс, хоть и зеленый. Кому - мотлох, "... а кому и кобыла - невеста" как сказал герой Ю.Никулина в известном к/ф. Да и я столько и НЕ съем, пусть еще полежат.
3) "-відкриття кордонів, десь у 2030 чи 2035 (війна на роки)". Может быть, я рассчитываю (по крайней мере, для себя) -- раньше.
4) "не розумію про які флажкі мова, за часи ссср...". (Для особо одаренных ПИСАТЕЛЕЙ, НЕ читателей): о том, до чего дожились! Свои сбережения я НЕ могу потратить куда, когда, как и в каком объеме, НЕ говоря уже о том, где и как, в чем мне их хранить! А про времена сэрэсэр: "згадала баба як дивкою була", я - НЕ них, хотя и тогда законы были не для всех.
5) "міняйте мотлох на грн і закупити продукти (як-то муха, гречка, цукор, макарони(твердих сортів)-вони спокійно зберігаються 12місяців), інфляція на продукти в 2024 була 21%(реально всі 25%), в цьому році буде те саме, ось вам і профіт :mrgreen:" Вот сами и меняйте "свой мотлох" (даже с уплатой подоходного, НЕ вопрос, посмеемся вместе!) и сами сидите на запасах продуктов на 12 мес... Как я уже писал - я столько НЕ съем, предпочитая "синий" забор (в массе своей).
Миша-клиент
 
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  Victor8 написав:По вложению иностранной валюты тут как-то писали уже (так, чтобы валюта приносила прибыль, когда нет своего бизнеса). Что запомнил:
...
- крипто валюта

Эта сильно особняком. Крипта за гривны и доллары приобретается абсолютно одинаково. В Украине за гривны даже попроще будет. И точно так же вне зависимости от того какую вкладывал в довесок к прибыли получаешь геморрой отмазываться от обвинений в финансировании терроризма.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 18:13

Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 18:16

  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.


Навіщо по 41,4 якщо середній продаж 40,90?


https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/kiev/
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 18:44

  Slon_Nosov написав:
  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.


Навіщо по 41,4 якщо середній продаж 40,90?


https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/kiev/

"купил пару тысченок..."...смешно :mrgreen:

ну вот смотрите
нужно пересичному купить сотку на нахомяченую гривну...
он идет зажав купюры в потной ладошке в кассу банка и покупает)...
т.к. сотку по 40.90 никто не продаст, да и сцуко опасно :mrgreen:
тем более что

от косаря и далее это уже другой разговор

кстати в кассе Привата уже 41.35 с прогнозом вниз, поспешил клиент)))
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:45

  Slon_Nosov написав:
  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.


Навіщо по 41,4 якщо середній продаж 40,90?


https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/kiev/


интересовался: дешево продают именно зеленые (по крайней мере, обменки).

а по количеству купленных - смотря где и как покупал, да и не каждый напишет реальную сумму, даже порядок...
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 01:05

  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.

В нас по 41,05 продають
Зелений - 40,88
sergey_sryvkin
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