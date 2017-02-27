Додано: Вів 15 кві, 2025 16:44

prodigy написав: Миша-клиент написав: к вопросу карусели:

Учитывайте еще и финмон (с риском блокировки бабок на усмотрение банка), так как проблемной может оказаться даже внесение на счет суммы в пачку баксов или чуть меньше (пачки/лимита)!

Снять - тоже "головняк" из-за установленного лимита в 100 т. в эквиваленте и с предварительным заказом налички!

В обменке (при обмене по кроссу, тоже поймав укрепление евро к баксу - зафиксил убытки и сдав купюры-2002 с учетом невнятных перспектив открытия границ) - предложили лишь зеленые.

Чувствуешь себя обложенным красными флажками как в песне Высоцкого "Охота на волков"! к вопросу карусели:Учитывайте еще и финмон (с риском блокировки бабок на усмотрение банка), так как проблемной может оказаться даже внесение на счет суммы в пачку баксов или чуть меньше (пачки/лимита)!Снять - тоже "головняк" из-за установленного лимита в 100 т. в эквиваленте и с предварительным заказом налички!В обменке (при обмене по кроссу, тоже поймав укрепление евро к баксу - зафиксил убытки и сдав купюры-2002 с учетом невнятных перспектив открытия границ) - предложили лишь зеленые.Чувствуешь себя обложенным красными флажками как в песне Высоцкого "Охота на волков"!



-навіщо вам міняти валюту в банку, можете поміняти в оптовому обміннику будь-яку суму

по кросу.

-стосовно купівлі євро за долар , це треба було робити 3-2 місяці тому

-я би не купував дорогий євро зараз, доларовий мотлох краще продати за грн і проїсти

-відкриття кордонів, десь у 2030 чи 2035 (війна на роки),

-не розумію про які флажкі мова, за часи ссср вам би дали 5років таборів навіть за 20 доларів(коли впіймали на купівлі у валютчика, або іноземця), ЕС правила купівлі валюти значно жорсткіші



міняйте мотлох на грн і закупити продукти (як-то муха, гречка, цукор, макарони(твердих сортів)-вони спокійно зберігаються 12місяців), інфляція на продукти в 2024 була 21%(реально всі 25%), в цьому році буде те саме, ось вам і профіт -навіщо вам міняти валюту в банку, можете поміняти в оптовому обміннику будь-яку сумупо кросу.-стосовно купівлі євро за долар , це треба було робити 3-2 місяці тому-я би не купував дорогий євро зараз, доларовий мотлох краще продати за грн і проїсти-відкриття кордонів, десь у 2030 чи 2035 (війна на роки),-не розумію про які флажкі мова, за часи ссср вам би дали 5років таборів навіть за 20 доларів(коли впіймали на купівлі у валютчика, або іноземця), ЕС правила купівлі валюти значно жорсткішіміняйте мотлох на грн і закупити продукти (як-то муха, гречка, цукор, макарони(твердих сортів)-вони спокійно зберігаються 12місяців), інфляція на продукти в 2024 була 21%(реально всі 25%), в цьому році буде те саме, ось вам і профіт

Так я о чем написал, читайТЕ шевеля губами, или же, как в анекдоте про чукчу?!:"...чукча НЕ читатель, чукча - писатель!"1) "-навіщо вам міняти валюту в банку, можете поміняти в оптовому обміннику будь-яку суму по кросу." Так я же и поменял один транш ЕВРО в ОБМЕНКЕ по КРОССУ! НО вместо синих - дали зеленые, мол, бери что есть, а "нет" - так "нет".2) "-стосовно купівлі євро за долар , це треба було робити 3-2 місяці тому - я би не купував дорогий євро зараз, доларовий мотлох краще продати за грн і проїсти". Так у меня свои "в корзине" есть (см. выше), наоборот, решил что дела в ЕвроСОЮЗЕ (!) в ближ. перспективе - хуже, чем в Штатах, а туда (чтобы потратить) нас тоже НЕ скоро выпустят, ПОЭТОМУ и решил "прокросситься" частично в бакс, хоть и зеленый. Кому - мотлох, "... а кому и кобыла - невеста" как сказал герой Ю.Никулина в известном к/ф. Да и я столько и НЕ съем, пусть еще полежат.3) "-відкриття кордонів, десь у 2030 чи 2035 (війна на роки)". Может быть, я рассчитываю (по крайней мере, для себя) -- раньше.4) "не розумію про які флажкі мова, за часи ссср...". (Для особо одаренных ПИСАТЕЛЕЙ, НЕ читателей): о том, до чего дожились! Свои сбережения я НЕ могу потратить куда, когда, как и в каком объеме, НЕ говоря уже о том, где и как, в чем мне их хранить! А про времена сэрэсэр: "згадала баба як дивкою була", я - НЕ них, хотя и тогда законы были не для всех.5) "міняйте мотлох на грн і закупити продукти (як-то муха, гречка, цукор, макарони(твердих сортів)-вони спокійно зберігаються 12місяців), інфляція на продукти в 2024 була 21%(реально всі 25%), в цьому році буде те саме, ось вам і профіт" Вот сами и меняйте "свой мотлох" (даже с уплатой подоходного, НЕ вопрос, посмеемся вместе!) и сами сидите на запасах продуктов на 12 мес... Как я уже писал - я столько НЕ съем, предпочитая "синий" забор (в массе своей).