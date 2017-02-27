Victor8 написав:В Испании и Италии появилась информация об отказе местных властей от использования купюр номиналом в 50 евро, что вызвало панику у граждан, сообщает издание EuroVerify.
В статье, которая была распространена в Испании, говорилось, что власти страны решили отказаться от использования купюры в 50 евро уже в апреле текущего года. Однако эта статья была позже удалена.
В ответ на это сообщение Центральный Банк Испании выпустил пресс-релиз, в котором опроверг эту информацию, объяснив, из-за чего могли появится подобные сведения. Так, Банк Испании регулярно осуществляет проверку банкнот и монет, которые ему возвращают банки. Все купюры и монеты, находящиеся в ненадлежащем состоянии, изымаются из обращения, уничтожаются и заменяются на новые. При этом ЦБ страны отметил, что эта процедура проводится для всех номиналов денежных средств.
Сообщение о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует отказаться от купюр номиналом в 50 евро с целью борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, также появилось и в Италии. Однако и ЕЦБ, и Банк Италии заявили, что не принимали подобных решений.
«Ни Банк Испании, ни какой-либо другой Центральный банк в еврозоне не отдавал распоряжения об изъятии каких-либо евробанкнот или монет. Все евробанкноты сохраняют свою ценность и остаются в обращении», — заявили изданию в ЕЦБ.
ну вот смотрите нужно пересичному купить сотку на нахомяченую гривну... он идет зажав купюры в потной ладошке в кассу банка и покупает)... т.к. сотку по 40.90 никто не продаст, да и сцуко опасно тем более что
от косаря и далее это уже другой разговор
кстати в кассе Привата уже 41.35 с прогнозом вниз, поспешил клиент)))
мені здавалось що місцева публіка не купляє долари в масштабах 100-200, та про якийсь курс щось пише. а в якомусь селі можна і по 43 продавати та по 40 купляти, ніхто заради курса на 100-ні нікуди їхати не буде.
Успіх написав: Можна купити 3-5 позицій продуктів в атб по акції і нівелювати курс(куплену сотку доларів), навіть, пА43!😁 Або ще й вийти в плюс!😁
і шо ж то за акція, щоб вийти в плюс від ПА43 покупками в АТБ ?
Знав, що зразу будуть придиратись)) - тут дуже рідко буває, що зразу погоджуються
Ну от що перше прийшло по пам'яті - ще десь місяць-півтора тому, була акція на пепсі/кока-колу 2л. пА 36грн, коли всюди вона тоді коштувала 46-48-50грн за 2л! Бувають акції нормальні на олію, чи мінеральну воду, або на соки, на сир і т.п.