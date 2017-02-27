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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11863118641186511866

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 46
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
13%
6
41,00-41,50
22%
10
41,50-42,00
26%
12
42,00-42,50
15%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
4
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:18

  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав: по 41,05 продають


мінус 10-25 коп.

Шо за позитив?
"сезон" ?


просто свята, як майже щороку....
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:28

  sergey_sryvkin написав:
  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.

В нас по 41,05 продають
Зелений - 40,88
Просто я всегда беру только в Аккорде. Там курс немного выше, но зато все сотки из новых пачек серии Q или P, прямо из новых пачек. Отделение одного райцентра.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:34

  Victor8 написав:В Испании и Италии появилась информация об отказе местных властей от использования купюр номиналом в 50 евро, что вызвало панику у граждан, сообщает издание EuroVerify.

В статье, которая была распространена в Испании, говорилось, что власти страны решили отказаться от использования купюры в 50 евро уже в апреле текущего года. Однако эта статья была позже удалена.

В ответ на это сообщение Центральный Банк Испании выпустил пресс-релиз, в котором опроверг эту информацию, объяснив, из-за чего могли появится подобные сведения. Так, Банк Испании регулярно осуществляет проверку банкнот и монет, которые ему возвращают банки. Все купюры и монеты, находящиеся в ненадлежащем состоянии, изымаются из обращения, уничтожаются и заменяются на новые. При этом ЦБ страны отметил, что эта процедура проводится для всех номиналов денежных средств.

Сообщение о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует отказаться от купюр номиналом в 50 евро с целью борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, также появилось и в Италии. Однако и ЕЦБ, и Банк Италии заявили, что не принимали подобных решений.

«Ни Банк Испании, ни какой-либо другой Центральный банк в еврозоне не отдавал распоряжения об изъятии каких-либо евробанкнот или монет. Все евробанкноты сохраняют свою ценность и остаются в обращении», — заявили изданию в ЕЦБ.

ноліком помились
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:55

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:
  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.


Навіщо по 41,4 якщо середній продаж 40,90?


https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/kiev/

"купил пару тысченок..."...смешно :mrgreen:

ну вот смотрите
нужно пересичному купить сотку на нахомяченую гривну...
он идет зажав купюры в потной ладошке в кассу банка и покупает)...
т.к. сотку по 40.90 никто не продаст, да и сцуко опасно :mrgreen:
тем более что

от косаря и далее это уже другой разговор

кстати в кассе Привата уже 41.35 с прогнозом вниз, поспешил клиент)))


мені здавалось що місцева публіка не купляє долари в масштабах 100-200, та про якийсь курс щось пише. а в якомусь селі можна і по 43 продавати та по 40 купляти, ніхто заради курса на 100-ні нікуди їхати не буде. :D
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 15:33

  fin написав:
  sergey_sryvkin написав:
  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.

В нас по 41,05 продають
Зелений - 40,88
Просто я всегда беру только в Аккорде. Там курс немного выше, но зато все сотки из новых пачек серии Q или P, прямо из новых пачек. Отделение одного райцентра.

Я таке зазвичай здаю, бо за нього більше гривні пропонують :)
А беру будь де, і на серії по бую взагалі...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Американські ф’ючерси падають:
Nasdaq -1.4%, S&P 500 -0.8%.

Я так розумію що чекати на ріст долара марно...
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 17:30

Шах і мат!©

  Успіх написав:
  flysoulfly написав:
  Успіх написав:
Можна купити 3-5 позицій продуктів в атб по акції і нівелювати курс(куплену сотку доларів), навіть, пА43!😁
Або ще й вийти в плюс!😁


і шо ж то за акція, щоб вийти в плюс від ПА43 покупками в АТБ ?


Знав, що зразу будуть придиратись)) - тут дуже рідко буває, що зразу погоджуються :D

Ну от що перше прийшло по пам'яті - ще десь місяць-півтора тому, була акція на пепсі/кока-колу 2л. пА 36грн, коли всюди вона тоді коштувала 46-48-50грн за 2л!
Бувають акції нормальні на олію, чи мінеральну воду, або на соки, на сир і т.п.

======

І то я просто сьогодні ще в атб не заходив :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 17:44

  Успіх написав:І то я просто сьогодні ще в атб не заходив :lol:

Я знаю, как на этом ещё 35 грн сэкономить 😎
Сибарит
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