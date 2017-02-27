Victor8 написав:

В Испании и Италии появилась информация об отказе местных властей от использования купюр номиналом в 50 евро, что вызвало панику у граждан, сообщает издание EuroVerify.В статье, которая была распространена в Испании, говорилось, что власти страны решили отказаться от использования купюры в 50 евро уже в апреле текущего года. Однако эта статья была позже удалена.В ответ на это сообщение Центральный Банк Испании выпустил пресс-релиз, в котором опроверг эту информацию, объяснив, из-за чего могли появится подобные сведения. Так, Банк Испании регулярно осуществляет проверку банкнот и монет, которые ему возвращают банки. Все купюры и монеты, находящиеся в ненадлежащем состоянии, изымаются из обращения, уничтожаются и заменяются на новые. При этом ЦБ страны отметил, что эта процедура проводится для всех номиналов денежных средств.Сообщение о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует отказаться от купюр номиналом в 50 евро с целью борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, также появилось и в Италии. Однако и ЕЦБ, и Банк Италии заявили, что не принимали подобных решений.«Ни Банк Испании, ни какой-либо другой Центральный банк в еврозоне не отдавал распоряжения об изъятии каких-либо евробанкнот или монет. Все евробанкноты сохраняют свою ценность и остаются в обращении», — заявили изданию в ЕЦБ.