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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11864118651186611867>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 47
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
13%
6
41,00-41,50
21%
10
41,50-42,00
26%
12
42,00-42,50
15%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
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46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
4
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:18

  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав: по 41,05 продають


мінус 10-25 коп.

Шо за позитив?
"сезон" ?


просто свята, як майже щороку....
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:28

  sergey_sryvkin написав:
  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.

В нас по 41,05 продають
Зелений - 40,88
Просто я всегда беру только в Аккорде. Там курс немного выше, но зато все сотки из новых пачек серии Q или P, прямо из новых пачек. Отделение одного райцентра.
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:34

  Victor8 написав:В Испании и Италии появилась информация об отказе местных властей от использования купюр номиналом в 50 евро, что вызвало панику у граждан, сообщает издание EuroVerify.

В статье, которая была распространена в Испании, говорилось, что власти страны решили отказаться от использования купюры в 50 евро уже в апреле текущего года. Однако эта статья была позже удалена.

В ответ на это сообщение Центральный Банк Испании выпустил пресс-релиз, в котором опроверг эту информацию, объяснив, из-за чего могли появится подобные сведения. Так, Банк Испании регулярно осуществляет проверку банкнот и монет, которые ему возвращают банки. Все купюры и монеты, находящиеся в ненадлежащем состоянии, изымаются из обращения, уничтожаются и заменяются на новые. При этом ЦБ страны отметил, что эта процедура проводится для всех номиналов денежных средств.

Сообщение о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует отказаться от купюр номиналом в 50 евро с целью борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, также появилось и в Италии. Однако и ЕЦБ, и Банк Италии заявили, что не принимали подобных решений.

«Ни Банк Испании, ни какой-либо другой Центральный банк в еврозоне не отдавал распоряжения об изъятии каких-либо евробанкнот или монет. Все евробанкноты сохраняют свою ценность и остаются в обращении», — заявили изданию в ЕЦБ.

ноліком помились
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:55

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:
  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.


Навіщо по 41,4 якщо середній продаж 40,90?


https://minfin.com.ua/currency/auction/usd/buy/kiev/

"купил пару тысченок..."...смешно :mrgreen:

ну вот смотрите
нужно пересичному купить сотку на нахомяченую гривну...
он идет зажав купюры в потной ладошке в кассу банка и покупает)...
т.к. сотку по 40.90 никто не продаст, да и сцуко опасно :mrgreen:
тем более что

от косаря и далее это уже другой разговор

кстати в кассе Привата уже 41.35 с прогнозом вниз, поспешил клиент)))


мені здавалось що місцева публіка не купляє долари в масштабах 100-200, та про якийсь курс щось пише. а в якомусь селі можна і по 43 продавати та по 40 купляти, ніхто заради курса на 100-ні нікуди їхати не буде. :D
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 15:33

  fin написав:
  sergey_sryvkin написав:
  fin написав:Сегодня прикупил пару тысченок зеленого по 41,4. Вернее фиолетового. Надо брать пока тренд вниз. По любому до конца года в лучшем случае будет 48.

В нас по 41,05 продають
Зелений - 40,88
Просто я всегда беру только в Аккорде. Там курс немного выше, но зато все сотки из новых пачек серии Q или P, прямо из новых пачек. Отделение одного райцентра.

Я таке зазвичай здаю, бо за нього більше гривні пропонують :)
А беру будь де, і на серії по бую взагалі...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Американські ф’ючерси падають:
Nasdaq -1.4%, S&P 500 -0.8%.

Я так розумію що чекати на ріст долара марно...
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Китай ще дошкульніше крім мит вчинив - заборонив придбання Боинг. Звісно це вплине опереседковано на курс долара. Особливо, коли Аирбас отримає більше можливостей для постачання своїх літаків на ринок Китаю
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 09:11

  sailed написав:Американські ф’ючерси падають:
Nasdaq -1.4%, S&P 500 -0.8%.

Я так розумію що чекати на ріст долара марно...

В ближайшие недели? -- абсолютно.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:04

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% та погіршив прогноз економічного зростання у 2025 році. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний. Причина гіршого прогнозу – руйнування інфраструктури та митні війни президента США Дональда Трампа.

Ключові факти

НБУ планує і надалі утримувати ставку на рівні 15,5%. Зниження ставки регулятор очікує після проходження піка цінового сплеску.
Нинішня стадія підвищення ставки, на думку НБУ, збільшила дохідність гривневих інструментів та, відповідно, збільшила попит на них. «Сукупний чистий попит на строкові депозити й ОВДП у березні був найбільшим за останні 10 місяців», – зазначили в Нацбанку.
Зниження інфляції НБУ очікує з літа 2025 року, а на кінець року вона повернеться до однознакового значення – 8,7%. Цьому мають сприяти нові врожаї, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірніший тиск з боку ринку праці. Додатково на зниження інфляції працюватиме зменшення цін на нафту у світі.
Відновлення економіки у першому кварталі було стриманим через руйнування росіянами газової інфраструктури. У зв’язку з цим потрібно було імпортувати додаткові обсяги газу. Торговельні війни адміністрації президента США Дональда Трампа поки не позначились на економіці України, однак в майбутньому стримуватимуть її зростання, вважають в НБУ.
«Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки», – прогнозує регулятор.
Крім цього, попри певне пожвавлення ринку праці, відчутно стримує економічне зростання дефіцит кваліфікованих працівників.
Через вказані фактори НБУ переглянув свій прогноз зростання ВВП України у 2025 році з 3,6% до 3,1%.
Ключові ризики для економіки пов’язані насамперед з війною. Це ризики подальшого руйнування інфраструктури, виникнення додаткових бюджетних витрат на оборону, поглиблення негативних міграційних тенденцій та проблеми на ринку праці.
«Ці ризики додатково посилюються через зростання геополітичної невизначеності та активізацію деглобалізації, у тому числі внаслідок стрімкого загострення торговельних протистоянь у світі», – зазначили в НБУ.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:49

  Vitalych-new написав:
  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав: по 41,05 продають

мінус 10-25 коп.
Шо за позитив? "сезон" ?

просто свята, як майже щороку....

Свята вже минули?.. Бо сьогодні по 41.25 купують :)
sergey_sryvkin
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