Додано: Чет 17 кві, 2025 14:04

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% та погіршив прогноз економічного зростання у 2025 році. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний. Причина гіршого прогнозу – руйнування інфраструктури та митні війни президента США Дональда Трампа.



Ключові факти



НБУ планує і надалі утримувати ставку на рівні 15,5%. Зниження ставки регулятор очікує після проходження піка цінового сплеску.

Нинішня стадія підвищення ставки, на думку НБУ, збільшила дохідність гривневих інструментів та, відповідно, збільшила попит на них. «Сукупний чистий попит на строкові депозити й ОВДП у березні був найбільшим за останні 10 місяців», – зазначили в Нацбанку.

Зниження інфляції НБУ очікує з літа 2025 року, а на кінець року вона повернеться до однознакового значення – 8,7%. Цьому мають сприяти нові врожаї, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірніший тиск з боку ринку праці. Додатково на зниження інфляції працюватиме зменшення цін на нафту у світі.

Відновлення економіки у першому кварталі було стриманим через руйнування росіянами газової інфраструктури. У зв’язку з цим потрібно було імпортувати додаткові обсяги газу. Торговельні війни адміністрації президента США Дональда Трампа поки не позначились на економіці України, однак в майбутньому стримуватимуть її зростання, вважають в НБУ.

«Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки», – прогнозує регулятор.

Крім цього, попри певне пожвавлення ринку праці, відчутно стримує економічне зростання дефіцит кваліфікованих працівників.

Через вказані фактори НБУ переглянув свій прогноз зростання ВВП України у 2025 році з 3,6% до 3,1%.

Ключові ризики для економіки пов’язані насамперед з війною. Це ризики подальшого руйнування інфраструктури, виникнення додаткових бюджетних витрат на оборону, поглиблення негативних міграційних тенденцій та проблеми на ринку праці.

«Ці ризики додатково посилюються через зростання геополітичної невизначеності та активізацію деглобалізації, у тому числі внаслідок стрімкого загострення торговельних протистоянь у світі», – зазначили в НБУ.