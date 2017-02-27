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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11864118651186611867

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 47
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
13%
6
41,00-41,50
21%
10
41,50-42,00
26%
12
42,00-42,50
15%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
4
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:26

В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:31

  sergikkc007 написав:В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
Дешевше 41 - навряд...))
asti
 
Повідомлень: 4346
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