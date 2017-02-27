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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 кві, 2025 18:26
В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
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sergikkc007
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Додано: Чет 17 кві, 2025 18:31
sergikkc007 написав:
В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
Дешевше 41 - навряд...))
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asti
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