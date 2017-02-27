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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11864118651186611867

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 47
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
13%
6
41,00-41,50
21%
10
41,50-42,00
26%
12
42,00-42,50
15%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
4
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:26

В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:31

  sergikkc007 написав:В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
Дешевше 41 - навряд...))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:56

Європейський центральний банк знизив три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, встановивши основну ставку рефінансування на рівні 2,40%, депозитну ставку – 2,25%, а ставку маржинального кредитування – 2,65%.

Деталі

Зазначається, що рішення відображає впевненість у тому, що інфляція стабільно наближається до цільового рівня 2%, оскільки загальна та базова інфляція знижуються, а інфляція в секторі послуг сповільнюється. Зростання заробітної плати уповільнюється, а компанії частково компенсують тиск витрат.
Проте ризики для економіки Єврозони зберігаються, зокрема через зростання напруженості у світовій торгівлі, що послаблює довіру та ускладнює фінансові умови. ЄЦБ визнав погіршення перспектив зростання і наголосив на підході, залежному від даних.
Банк не взяв на себе зобов’язань про подальше зниження ставок, наголосивши, що майбутні рішення залежатимуть від економічних показників, динаміки інфляції та ефективності монетарної політики.


Президент США Дональд Трамп різко розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла за небажання знижувати процентні ставки. Про це він заявив у своєму дописі в Truth Social. Напередодні Павелл заявив, що мита Трампа можуть сповільнити зростання економіки та прискорити інфляцію.

17 квітня, виступаючи в Економічному клубі Чикаго, Павелл заявив, що мита Трампа можуть сповільнити зростання економіки та прискорити інфляцію. Він наголосив, що ФРС поки що не готова втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж змінювати параметри грошово-кредитної політики.

Дональд Трамп, який призначив Джерома Пауелла головою ФРС під час свого першого президентського терміну, неодноразово звинувачував його у недостатньо активному пом’якшенні монетарної політики. Павелл, у свою чергу, заявляв, що президент не має повноважень звільнити голову ФРС і наголошував, що не залишить посаду навіть за вимогою президента.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше повідомляв, що адміністрація Трампа склала список кандидатів на посаду голови ФРС і розпочне співбесіди з ними восени 2025 року.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 21:50

jump
а що, при цитуванні не треба вказувати джерело?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 21:57

  asti написав:
  sergikkc007 написав:В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
Дешевше 41 - навряд...))

після наїздів Трампа на голову ФРС - як на мене можливо все. але не укріплення гривні, а просто здешевшання долару.

до чого приводить, коли фінансово-економічною політикою держави починає керувати одна людина, яка пропонує прості рішення, можемо побачити на прикладі Туреччини. й статус резервної валюти та головної економіки світу може не врятувати. а тут ще й спроби економічної війни з усім світом...

тому - можливі варіанти...
Shaman
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