Європейський центральний банк знизив три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, встановивши основну ставку рефінансування на рівні 2,40%, депозитну ставку – 2,25%, а ставку маржинального кредитування – 2,65%.
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Зазначається, що рішення відображає впевненість у тому, що інфляція стабільно наближається до цільового рівня 2%, оскільки загальна та базова інфляція знижуються, а інфляція в секторі послуг сповільнюється. Зростання заробітної плати уповільнюється, а компанії частково компенсують тиск витрат. Проте ризики для економіки Єврозони зберігаються, зокрема через зростання напруженості у світовій торгівлі, що послаблює довіру та ускладнює фінансові умови. ЄЦБ визнав погіршення перспектив зростання і наголосив на підході, залежному від даних. Банк не взяв на себе зобов’язань про подальше зниження ставок, наголосивши, що майбутні рішення залежатимуть від економічних показників, динаміки інфляції та ефективності монетарної політики.
Президент США Дональд Трамп різко розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла за небажання знижувати процентні ставки. Про це він заявив у своєму дописі в Truth Social. Напередодні Павелл заявив, що мита Трампа можуть сповільнити зростання економіки та прискорити інфляцію.
17 квітня, виступаючи в Економічному клубі Чикаго, Павелл заявив, що мита Трампа можуть сповільнити зростання економіки та прискорити інфляцію. Він наголосив, що ФРС поки що не готова втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж змінювати параметри грошово-кредитної політики.
Дональд Трамп, який призначив Джерома Пауелла головою ФРС під час свого першого президентського терміну, неодноразово звинувачував його у недостатньо активному пом’якшенні монетарної політики. Павелл, у свою чергу, заявляв, що президент не має повноважень звільнити голову ФРС і наголошував, що не залишить посаду навіть за вимогою президента.
Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше повідомляв, що адміністрація Трампа склала список кандидатів на посаду голови ФРС і розпочне співбесіди з ними восени 2025 року.
sergikkc007 написав:В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
Дешевше 41 - навряд...))
після наїздів Трампа на голову ФРС - як на мене можливо все. але не укріплення гривні, а просто здешевшання долару.
до чого приводить, коли фінансово-економічною політикою держави починає керувати одна людина, яка пропонує прості рішення, можемо побачити на прикладі Туреччини. й статус резервної валюти та головної економіки світу може не врятувати. а тут ще й спроби економічної війни з усім світом...
а чого Фурсу не цитують? хоча б настрій підняти, ну й обізнаність теж Українці позбуваються долара для доступу до статті потрібно ввести email
Після кількох бурхливих тижнів, коли рівень стресу на фондових ринках зашкалював, корелюючи з натхненням Дональда Трампа, інвестори та спекулянти, здається, прийняли кінську дозу заспокійливого, намагаючись не псувати собі настрій перед Великоднем. Тим більше, що поки що трударі Уолл-Стрит можуть дозволити собі фарбувати яйця на свята, на відміну від багатьох американців, що почали використовувати для цього картоплю. Рівень волатильності різко знизився, як на ринку акцій, так і на валютному і борговому ринках. Останнє було дуже важливим, враховуючи обсяги ринку облігацій США та наслідки, до яких може призвести криза в цьому місці.
Віддзеркалюючи той факт, що, схоже, вже давно трейдери перейшли з кокаїну на антидепресанти, які відповідають за добрий настрій і оптимізм. Власне, вони протримались майже до кінця цього короткого тижня. Але потім натхнення повернулося до Дональда Трампа. А голова ФРС США вийшов і почав різати правду-матінку. Власне, він малого чого нового сказав, всі економісти, хто не боявся відкривати рота, вже окреслили, куди рухається американська економіка під керівництвом найкращого гольфіста століття. Просто, може, з його вуст це прозвучало більш переконливо, особливо враховуючи той факт, що, описуючи проблеми, голова ФРС ще й зазначив, що в таких умовах точно треба почекати й не робити різких рухів, особливо рухів ставок вниз. Бо боротьба з інфляцією є і лишається ключовим завданням ФРС і, обираючи між зростанням економіки та інфляцією, Джером Пауелл обирає боротьбу з інфляцією.
Тим більше, що інфляційні очікування американців раптом стрибнули до 40-річного максимуму. А ціни вже почали зростати, не чекаючи на результати введених нових мит. Відображаючи улюблену історію в економіці, коли створені очікування будь-чого починають це будь-що формувати. Не дивно, що в таких умовах різко знизились і споживчі настрої. А з ними почався наймасштабніший перегляд прогнозів щодо прибутків американських корпорацій. Навіть незважаючи на рекордний рівень споживання антидепресантів і активний імпорт фентанілу до США. Звісно, виходячи із дорослими розмовами посеред дитячого садочка, голова ФРС наразив себе на критику з боку Трампа, який не забарився вийти в соціальні мережи та облаяти голову ФРС. Знову нагадавши, що в США залишилася чи не єдина інституція, яку поки що не вдалося поламати та куди на гарматний постріл не підпускають навіть Ілона Маска. Власне, зможе чи не зможе Трамп поламати ФРС, суттєво вплине на те, як глибоко зануриться у кризу американська і світова економіка. І чи не відійде резервний статус долара в історію. Може тому міністр фінансів Скотт Бессент бігає і розповідає кожному трампісту, що буде, якщо вони виконають ще одну забаганку Трампа та звільнять того, кого звільняти не можна. І поки його слухаються.
На внутрішньому ринку увага була прикута до Нацбанку. Регулятор мав ухвалити рішення про динаміку облікової ставки і цього разу очікування були майже порівну розподілені між тими, хто чекав на зростання облікової ставки у відповідь на сильну інфляцію і зростання зовнішніх ризиків і тими, хто думав, що вже досить. Нацбанк, як виявилось, був у таборі тих, хто вважав, що вже достатньо. І лишив ставку на незмінному рівні у 15,5%. Можливо подавши сигнал про те, що період подорожчання грошей в економіці завершився. При цьому НБУ переглянув деякі свої прогнози, зменшивши очікування щодо зростання економіки до 3,1% (було 3,6%) і збільшивши очікувану інфляцію до 8,7%. А на валютному ринку зберігається аномальна ситуація, коли курс гривні на чорному ринку сильніший за офіційний. На ранок п’ятниці курс на чорному ринку становить 41,1 гривні за долар, а офіційний — 41,4 грн за долар. Враховуючи, що це стосується тільки долара і прямо дзеркалить ситуацію з чорним ринком євро, схоже, що виною тому не тільки аграрії та їхні мішки з доларами. Виглядає так, що українці, як прості громадяни, так і трударі сірої економіки, які зазвичай запасалися доларами, відчули, куди дує вітер у світі, й почали міняти свої підматрасні долари на підматрасні євро.
sergikkc007 написав:В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
Дешевше 41 - навряд...))
після наїздів Трампа на голову ФРС - як на мене можливо все. але не укріплення гривні, а просто здешевшання долару.
Доки Джером Пауелл залишається на своєму місці хвилюватися за долар особливо немає чого, це по-перше. По-друге борги України на 85% номіновані у доларі США, а борги потрібно віддавати і борги ці не просто великі, а величезні. По-третє золотовалютні резерви теж, як не дивно(!) на 85% складаються з доларів США. Тому так чи інакше попит на долар у нас завжди був і буде. У середньостроковій перспективі як мінімум//))
asti написав:По-друге борги України на 85% номіновані у доларі США, а борги потрібно віддавати і борги ці не просто великі, а величезні. По-третє золотовалютні резерви теж, як не дивно(!) на 85% складаються з доларів США.
Интересно, что это характерно не только для Украины. Если дальше так пойдет, может случайно(?) получиться обнуление всемирной долговой пирамиды. Это будет очень больно. Всем. Экономические последствия могут быть соизмеримы с последствиями мировой войны, но без таковой.