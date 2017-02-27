Після кількох бурхливих тижнів, коли рівень стресу на фондових ринках зашкалював, корелюючи з натхненням Дональда Трампа, інвестори та спекулянти, здається, прийняли кінську дозу заспокійливого, намагаючись не псувати собі настрій перед Великоднем. Тим більше, що поки що трударі Уолл-Стрит можуть дозволити собі фарбувати яйця на свята, на відміну від багатьох американців, що почали використовувати для цього картоплю. Рівень волатильності різко знизився, як на ринку акцій, так і на валютному і борговому ринках. Останнє було дуже важливим, враховуючи обсяги ринку облігацій США та наслідки, до яких може призвести криза в цьому місці.



Віддзеркалюючи той факт, що, схоже, вже давно трейдери перейшли з кокаїну на антидепресанти, які відповідають за добрий настрій і оптимізм. Власне, вони протримались майже до кінця цього короткого тижня. Але потім натхнення повернулося до Дональда Трампа. А голова ФРС США вийшов і почав різати правду-матінку. Власне, він малого чого нового сказав, всі економісти, хто не боявся відкривати рота, вже окреслили, куди рухається американська економіка під керівництвом найкращого гольфіста століття. Просто, може, з його вуст це прозвучало більш переконливо, особливо враховуючи той факт, що, описуючи проблеми, голова ФРС ще й зазначив, що в таких умовах точно треба почекати й не робити різких рухів, особливо рухів ставок вниз. Бо боротьба з інфляцією є і лишається ключовим завданням ФРС і, обираючи між зростанням економіки та інфляцією, Джером Пауелл обирає боротьбу з інфляцією.



Тим більше, що інфляційні очікування американців раптом стрибнули до 40-річного максимуму. А ціни вже почали зростати, не чекаючи на результати введених нових мит. Відображаючи улюблену історію в економіці, коли створені очікування будь-чого починають це будь-що формувати. Не дивно, що в таких умовах різко знизились і споживчі настрої. А з ними почався наймасштабніший перегляд прогнозів щодо прибутків американських корпорацій. Навіть незважаючи на рекордний рівень споживання антидепресантів і активний імпорт фентанілу до США. Звісно, виходячи із дорослими розмовами посеред дитячого садочка, голова ФРС наразив себе на критику з боку Трампа, який не забарився вийти в соціальні мережи та облаяти голову ФРС. Знову нагадавши, що в США залишилася чи не єдина інституція, яку поки що не вдалося поламати та куди на гарматний постріл не підпускають навіть Ілона Маска. Власне, зможе чи не зможе Трамп поламати ФРС, суттєво вплине на те, як глибоко зануриться у кризу американська і світова економіка. І чи не відійде резервний статус долара в історію. Може тому міністр фінансів Скотт Бессент бігає і розповідає кожному трампісту, що буде, якщо вони виконають ще одну забаганку Трампа та звільнять того, кого звільняти не можна. І поки його слухаються.

