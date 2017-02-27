|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 кві, 2025 09:46
Вітаю всіх з Великоднем!
Бажаю всім мирного неба над головою!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7965
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 975 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Нед 20 кві, 2025 09:48
sergikkc007 написав:
В мене відчуття, що влітку буде дешевше...
У мене теж таке було у січні-лютому 2022 р., коли курс попер на фоні НАЧЕБТО пліток про плануємий напад рашистів, у звязку з чим здав трохи зелені.
Тепер - навчений, що у війну покладатися на відчуття - НЕ варто...
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 774
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36010
|37557664
|
Суб 19 кві, 2025 20:46
Игорь
|
|2130
|13418386
|
Сер 16 кві, 2025 19:09
Hotab
|
|7978
|23334564
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|