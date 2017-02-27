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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11865118661186711868 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025? Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52 Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 48 40,00-40,50 6% 3 40,50-41,00 13% 6 41,00-41,50 23% 11 41,50-42,00 25% 12 42,00-42,50 15% 7 42,50-43,00 2% 1 43,00-43,50 2% 1 43,50-44,00 2% 1 44,00-44,50 4% 2 44,50-45,00 0 0 45,00-45,50 0 0 45,50-46,00 0 0 46,00-46,50 0 0 46,50-47,00 0 0 Більше 47,00 8% 4 Всього голосів : 48 Додано: Нед 20 кві, 2025 09:46 Христос Воскрес! Вітаю всіх з Великоднем!



Бажаю всім мирного неба над головою! Успіх

Повідомлень: 7966 З нами з: 18.03.21 Подякував: 247 раз. Подякували: 980 раз. Профіль 3 8 1 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 кві, 2025 09:48 sergikkc007 написав: В мене відчуття, що влітку буде дешевше... В мене відчуття, що влітку буде дешевше...



У мене теж таке було у січні-лютому 2022 р., коли курс попер на фоні НАЧЕБТО пліток про плануємий напад рашистів, у звязку з чим здав трохи зелені.



Тепер - навчений, що у війну покладатися на відчуття - НЕ варто... У мене теж таке було у січні-лютому 2022 р., коли курс попер на фоні НАЧЕБТО пліток про плануємий напад рашистів, у звязку з чим здав трохи зелені.Тепер - навчений, що у війну покладатися на відчуття - НЕ варто... Миша-клиент Повідомлень: 775 З нами з: 02.11.08 Подякував: 29 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 кві, 2025 13:55 Прогноз курсу долара Христос Воскрес!



Вирішив на одну годинку часу відволіктись від роботи, бо деякі совкодрочери вважають, що в цей час можна допомагати ЗСУ лише на заводах виточуючи з ранку і до ночі болванки для снарядів не розуміючи що за вікном 21-е сторіччя і на цих заводах працює десяток максимум два десятки людей бо практично всю роботу роблять роботи, автомати та механізми і сотні зморених важкою працею дітей та жінок це совкова відрижка яка має мало відношення до реальної правди. Але самі вони з ранку і до ночі не на цих уявних заводах, а на форумах де безкінечно флудять не приносячи ніякої користі країні будучи пенсотрутнями і наносячи шкоду своїми покручними росСКАЗКАМИ про хороший сересесер і хороших руССких відправялючи з теплих диванів інших на війну на яку самі ніколи не пішли би ні за яких умов.

Але я відволікся, перепрошую просто накипіло. Тепер про курс долара.

Враховуючи наявність тут суперфахівців по алкоголю, які навряд чи з першого разу вимовлять метод шампанізації вин який був впроваджений в тому ж сересесер і зараз популярний як і у нас, так і у деяких бувших братів по нещастю, наявнісь супер фахівців вірусологів які без гуглу ніколи не скажуть чим відрізняється вірус від бактерії, наявність воєнно-диванних експертів генералісімусів почну з простого. З того що реально впливає на курс долара у неньці.

Отже в першу чергу у нас на курс долара впливає дефіцит зовнішньої торгівлі, а в другу орган з трьох літер одна з яких У. Розумним не розжовую, а всі інші будуть думати про інший орган . Так от за січень- березень ми імпортували товарів на 18,5 млрд доларів а експортували на 9 млрд і якщо така тенденція збережеться на кінець року будемо мати мінус 36 млрд і десь їх потрібно буде брати бо ЗВР з 42 млрд в умовах війни чіпати можна лише в крайньому випадку. Тенденція не дуже втішна , на жаль, бо дефіцит у 2023 був 28,8 млрд, в 2024 - 29 млрд.

Що треба робити в такому разі? Все дуже просто збалансувати – тобто скорочувати імпорт та нарощувати експорт. Ми це можемо робити в умовах війни? Ні! Тому влада балансує розрив продажем валютних резерві та девальвації нац валюти. В 2024 році чистий продаж був 34,8 млрд доларів + девальвував гривню на 10,7% з 37,98 до 42,04 . Чи зміниться щось в цьому плані у 2025 році навряд чи. За перший квартал цього року нацбанк проінтервенив 9,4 млрд тому на кінець року можемо очікувати вже 36 млрд мінус. Курс закладений 45 грн в бюджеті але поки що Слава Богу він завжди нижчий ніж держава прогнозує і це тішить тобто є розумні чиновники які перстрахєруються .

На даний час ситуація контрольована але що буде далі … нам треба 35-40 млрд. Поки що у нас є допомога від ЄС в розмірі 12,5 млрд євро по програмі Ukraine Facility + щось дадуть Японія, Канада, Норвегія, Данія, ( не плутати з воєнною допомогою) разом це може бути 22-24 млрд євро це без допомоги від США та світового банку по для всіх зрозумілих причинах.

Також маємо відтік інвесторів завдяки геніальності Гетьманцева і Ко – так так відтік бо як не дивно під час війни був притік – 2022 – 1,2 мрд, в 2023 - 4,2 млрд, а в 2024 вже 3,3 млрд. І на початку війни важливість інвестицій зрозумів навіть ЗЕ ввівши інститут інвестиційних нянь, але схоже це дитя померло новонародженим, на жаль.

Також Президент зрозумів важливість людського ресурсу організував ціле міністерство яке мало би опікуватись поверненням наших з за кордону і зменшенням кількості виїжджаючих, але і тут не все добре. Євростат каже що статус тимчасових мають 4,3 млн українців а було 5 тобто майже мільйон вже отримали посвідки на постійне проживання. За лютий виїхала 21 тисяча тобто тенденція зберігається що робить міністерство? Не знаю, напевне просто заробляють собі гроші.

МВФ вважає що війна може закінчитись до кінця цього року. Віримо? Хотілося би. ВВП у 2024 році зріс на 2,9% а цьогоріч він скоротився на 0,5% тобто ми впадаємо в рецесію. Маємо 2,4% а в бюджеті закладено 2,7%.

Не знаю песимістично це все я написав чи навпаки оптимістично – судити Вам. Але зазначу що перший квартал завжди найгірший по всіх бізнесових показниках, тому є надія на краще яку втім, недавно перекреслив Трамп своїм 10% митом. Щодо курсу як міг сумбурно описав за браком часу що знав , сподіваюсь вдасться його утримати до 45-и на кінець року але не все тут може бути прогнозовано в такі часи. Тому тримаємось, допомагаємо ЗСУ. Христос Воскрес і все буде Україна. Вирішив на одну годинку часу відволіктись від роботи, бо деякі совкодрочери вважають, що в цей час можна допомагати ЗСУ лише на заводах виточуючи з ранку і до ночі болванки для снарядів не розуміючи що за вікном 21-е сторіччя і на цих заводах працює десяток максимум два десятки людей бо практично всю роботу роблять роботи, автомати та механізми і сотні зморених важкою працею дітей та жінок це совкова відрижка яка має мало відношення до реальної правди. Але самі вони з ранку і до ночі не на цих уявних заводах, а на форумах де безкінечно флудять не приносячи ніякої користі країні будучи пенсотрутнями і наносячи шкоду своїми покручними росСКАЗКАМИ про хороший сересесер і хороших руССких відправялючи з теплих диванів інших на війну на яку самі ніколи не пішли би ні за яких умов.Але я відволікся, перепрошую просто накипіло. Тепер про курс долара.Враховуючи наявність тут суперфахівців по алкоголю, які навряд чи з першого разу вимовлять метод шампанізації вин який був впроваджений в тому ж сересесер і зараз популярний як і у нас, так і у деяких бувших братів по нещастю, наявнісь супер фахівців вірусологів які без гуглу ніколи не скажуть чим відрізняється вірус від бактерії, наявність воєнно-диванних експертів генералісімусів почну з простого. З того що реально впливає на курс долара у неньці.Отже в першу чергу у нас на курс долара впливає дефіцит зовнішньої торгівлі, а в другу орган з трьох літер одна з яких У. Розумним не розжовую, а всі інші будуть думати про інший орган. Так от за січень- березень ми імпортували товарів на 18,5 млрд доларів а експортували на 9 млрд і якщо така тенденція збережеться на кінець року будемо мати мінус 36 млрд і десь їх потрібно буде брати бо ЗВР з 42 млрд в умовах війни чіпати можна лише в крайньому випадку. Тенденція не дуже втішна , на жаль, бо дефіцит у 2023 був 28,8 млрд, в 2024 - 29 млрд.Що треба робити в такому разі? Все дуже просто збалансувати – тобто скорочувати імпорт та нарощувати експорт. Ми це можемо робити в умовах війни? Ні! Тому влада балансує розрив продажем валютних резерві та девальвації нац валюти. В 2024 році чистий продаж був 34,8 млрд доларів + девальвував гривню на 10,7% з 37,98 до 42,04 . Чи зміниться щось в цьому плані у 2025 році навряд чи. За перший квартал цього року нацбанк проінтервенив 9,4 млрд тому на кінець року можемо очікувати вже 36 млрд мінус. Курс закладений 45 грн в бюджеті але поки що Слава Богу він завжди нижчий ніж держава прогнозує і це тішить тобто є розумні чиновники які перстрахєруютьсяНа даний час ситуація контрольована але що буде далі … нам треба 35-40 млрд. Поки що у нас є допомога від ЄС в розмірі 12,5 млрд євро по програмі Ukraine Facility + щось дадуть Японія, Канада, Норвегія, Данія, ( не плутати з воєнною допомогою) разом це може бути 22-24 млрд євро це без допомоги від США та світового банку по для всіх зрозумілих причинах.Також маємо відтік інвесторів завдяки геніальності Гетьманцева і Ко – так так відтік бо як не дивно під час війни був притік – 2022 – 1,2 мрд, в 2023 - 4,2 млрд, а в 2024 вже 3,3 млрд. І на початку війни важливість інвестицій зрозумів навіть ЗЕ ввівши інститут інвестиційних нянь, але схоже це дитя померло новонародженим, на жаль.Також Президент зрозумів важливість людського ресурсу організував ціле міністерство яке мало би опікуватись поверненням наших з за кордону і зменшенням кількості виїжджаючих, але і тут не все добре. Євростат каже що статус тимчасових мають 4,3 млн українців а було 5 тобто майже мільйон вже отримали посвідки на постійне проживання. За лютий виїхала 21 тисяча тобто тенденція зберігається що робить міністерство? Не знаю, напевне просто заробляють собі гроші.МВФ вважає що війна може закінчитись до кінця цього року. Віримо? Хотілося би. ВВП у 2024 році зріс на 2,9% а цьогоріч він скоротився на 0,5% тобто ми впадаємо в рецесію. Маємо 2,4% а в бюджеті закладено 2,7%.Не знаю песимістично це все я написав чи навпаки оптимістично – судити Вам. Але зазначу що перший квартал завжди найгірший по всіх бізнесових показниках, тому є надія на краще яку втім, недавно перекреслив Трамп своїм 10% митом. Щодо курсу як міг сумбурно описав за браком часу що знав , сподіваюсь вдасться його утримати до 45-и на кінець року але не все тут може бути прогнозовано в такі часи. Тому тримаємось, допомагаємо ЗСУ. Христос Воскрес і все буде Україна. Василь-Рівне

Повідомлень: 6065 З нами з: 07.04.12 Подякував: 6985 раз. Подякували: 3152 раз. Профіль 2 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 кві, 2025 15:39 Василь-Рівне написав: Христос Воскрес!



Вирішив на одну годинку часу відволіктись від роботи, бо деякі совкодрочери вважають, що в цей час можна допомагати ЗСУ лише на заводах виточуючи з ранку і до ночі болванки для снарядів не розуміючи що за вікном 21-е сторіччя і на цих заводах працює десяток максимум два десятки людей бо практично всю роботу роблять роботи, автомати та механізми і сотні зморених важкою працею дітей та жінок це совкова відрижка яка має мало відношення до реальної правди. Але самі вони з ранку і до ночі не на цих уявних заводах, а на форумах де безкінечно флудять не приносячи ніякої користі країні будучи пенсотрутнями і наносячи шкоду своїми покручними росСКАЗКАМИ про хороший сересесер і хороших руССких відправялючи з теплих диванів інших на війну на яку самі ніколи не пішли би ні за яких умов.

Але я відволікся, перепрошую просто накипіло. Тепер про курс долара.

Враховуючи наявність тут суперфахівців по алкоголю, які навряд чи з першого разу вимовлять метод шампанізації вин який був впроваджений в тому ж сересесер і зараз популярний як і у нас, так і у деяких бувших братів по нещастю, наявнісь супер фахівців вірусологів які без гуглу ніколи не скажуть чим відрізняється вірус від бактерії, наявність воєнно-диванних експертів генералісімусів почну з простого. З того що реально впливає на курс долара у неньці.

Отже в першу чергу у нас на курс долара впливає дефіцит зовнішньої торгівлі, а в другу орган з трьох літер одна з яких У. Розумним не розжовую, а всі інші будуть думати про інший орган . Так от за січень- березень ми імпортували товарів на 18,5 млрд доларів а експортували на 9 млрд і якщо така тенденція збережеться на кінець року будемо мати мінус 36 млрд і десь їх потрібно буде брати бо ЗВР з 42 млрд в умовах війни чіпати можна лише в крайньому випадку. Тенденція не дуже втішна , на жаль, бо дефіцит у 2023 був 28,8 млрд, в 2024 - 29 млрд.

Що треба робити в такому разі? Все дуже просто збалансувати – тобто скорочувати імпорт та нарощувати експорт. Ми це можемо робити в умовах війни? Ні! Тому влада балансує розрив продажем валютних резерві та девальвації нац валюти. В 2024 році чистий продаж був 34,8 млрд доларів + девальвував гривню на 10,7% з 37,98 до 42,04 . Чи зміниться щось в цьому плані у 2025 році навряд чи. За перший квартал цього року нацбанк проінтервенив 9,4 млрд тому на кінець року можемо очікувати вже 36 млрд мінус. Курс закладений 45 грн в бюджеті але поки що Слава Богу він завжди нижчий ніж держава прогнозує і це тішить тобто є розумні чиновники які перстрахєруються .

На даний час ситуація контрольована але що буде далі … нам треба 35-40 млрд. Поки що у нас є допомога від ЄС в розмірі 12,5 млрд євро по програмі Ukraine Facility + щось дадуть Японія, Канада, Норвегія, Данія, ( не плутати з воєнною допомогою) разом це може бути 22-24 млрд євро це без допомоги від США та світового банку по для всіх зрозумілих причинах.

Також маємо відтік інвесторів завдяки геніальності Гетьманцева і Ко – так так відтік бо як не дивно під час війни був притік – 2022 – 1,2 мрд, в 2023 - 4,2 млрд, а в 2024 вже 3,3 млрд. І на початку війни важливість інвестицій зрозумів навіть ЗЕ ввівши інститут інвестиційних нянь, але схоже це дитя померло новонародженим, на жаль.

Також Президент зрозумів важливість людського ресурсу організував ціле міністерство яке мало би опікуватись поверненням наших з за кордону і зменшенням кількості виїжджаючих, але і тут не все добре. Євростат каже що статус тимчасових мають 4,3 млн українців а було 5 тобто майже мільйон вже отримали посвідки на постійне проживання. За лютий виїхала 21 тисяча тобто тенденція зберігається що робить міністерство? Не знаю, напевне просто заробляють собі гроші.

МВФ вважає що війна може закінчитись до кінця цього року. Віримо? Хотілося би. ВВП у 2024 році зріс на 2,9% а цьогоріч він скоротився на 0,5% тобто ми впадаємо в рецесію. Маємо 2,4% а в бюджеті закладено 2,7%.

Не знаю песимістично це все я написав чи навпаки оптимістично – судити Вам. Але зазначу що перший квартал завжди найгірший по всіх бізнесових показниках, тому є надія на краще яку втім, недавно перекреслив Трамп своїм 10% митом. Щодо курсу як міг сумбурно описав за браком часу що знав , сподіваюсь вдасться його утримати до 45-и на кінець року але не все тут може бути прогнозовано в такі часи. Тому тримаємось, допомагаємо ЗСУ. Христос Воскрес і все буде Україна. Вирішив на одну годинку часу відволіктись від роботи, бо деякі совкодрочери вважають, що в цей час можна допомагати ЗСУ лише на заводах виточуючи з ранку і до ночі болванки для снарядів не розуміючи що за вікном 21-е сторіччя і на цих заводах працює десяток максимум два десятки людей бо практично всю роботу роблять роботи, автомати та механізми і сотні зморених важкою працею дітей та жінок це совкова відрижка яка має мало відношення до реальної правди. Але самі вони з ранку і до ночі не на цих уявних заводах, а на форумах де безкінечно флудять не приносячи ніякої користі країні будучи пенсотрутнями і наносячи шкоду своїми покручними росСКАЗКАМИ про хороший сересесер і хороших руССких відправялючи з теплих диванів інших на війну на яку самі ніколи не пішли би ні за яких умов.Але я відволікся, перепрошую просто накипіло. Тепер про курс долара.Враховуючи наявність тут суперфахівців по алкоголю, які навряд чи з першого разу вимовлять метод шампанізації вин який був впроваджений в тому ж сересесер і зараз популярний як і у нас, так і у деяких бувших братів по нещастю, наявнісь супер фахівців вірусологів які без гуглу ніколи не скажуть чим відрізняється вірус від бактерії, наявність воєнно-диванних експертів генералісімусів почну з простого. З того що реально впливає на курс долара у неньці.Отже в першу чергу у нас на курс долара впливає дефіцит зовнішньої торгівлі, а в другу орган з трьох літер одна з яких У. Розумним не розжовую, а всі інші будуть думати про інший орган. Так от за січень- березень ми імпортували товарів на 18,5 млрд доларів а експортували на 9 млрд і якщо така тенденція збережеться на кінець року будемо мати мінус 36 млрд і десь їх потрібно буде брати бо ЗВР з 42 млрд в умовах війни чіпати можна лише в крайньому випадку. Тенденція не дуже втішна , на жаль, бо дефіцит у 2023 був 28,8 млрд, в 2024 - 29 млрд.Що треба робити в такому разі? Все дуже просто збалансувати – тобто скорочувати імпорт та нарощувати експорт. Ми це можемо робити в умовах війни? Ні! Тому влада балансує розрив продажем валютних резерві та девальвації нац валюти. В 2024 році чистий продаж був 34,8 млрд доларів + девальвував гривню на 10,7% з 37,98 до 42,04 . Чи зміниться щось в цьому плані у 2025 році навряд чи. За перший квартал цього року нацбанк проінтервенив 9,4 млрд тому на кінець року можемо очікувати вже 36 млрд мінус. Курс закладений 45 грн в бюджеті але поки що Слава Богу він завжди нижчий ніж держава прогнозує і це тішить тобто є розумні чиновники які перстрахєруютьсяНа даний час ситуація контрольована але що буде далі … нам треба 35-40 млрд. Поки що у нас є допомога від ЄС в розмірі 12,5 млрд євро по програмі Ukraine Facility + щось дадуть Японія, Канада, Норвегія, Данія, ( не плутати з воєнною допомогою) разом це може бути 22-24 млрд євро це без допомоги від США та світового банку по для всіх зрозумілих причинах.Також маємо відтік інвесторів завдяки геніальності Гетьманцева і Ко – так так відтік бо як не дивно під час війни був притік – 2022 – 1,2 мрд, в 2023 - 4,2 млрд, а в 2024 вже 3,3 млрд. І на початку війни важливість інвестицій зрозумів навіть ЗЕ ввівши інститут інвестиційних нянь, але схоже це дитя померло новонародженим, на жаль.Також Президент зрозумів важливість людського ресурсу організував ціле міністерство яке мало би опікуватись поверненням наших з за кордону і зменшенням кількості виїжджаючих, але і тут не все добре. Євростат каже що статус тимчасових мають 4,3 млн українців а було 5 тобто майже мільйон вже отримали посвідки на постійне проживання. За лютий виїхала 21 тисяча тобто тенденція зберігається що робить міністерство? Не знаю, напевне просто заробляють собі гроші.МВФ вважає що війна може закінчитись до кінця цього року. Віримо? Хотілося би. ВВП у 2024 році зріс на 2,9% а цьогоріч він скоротився на 0,5% тобто ми впадаємо в рецесію. Маємо 2,4% а в бюджеті закладено 2,7%.Не знаю песимістично це все я написав чи навпаки оптимістично – судити Вам. Але зазначу що перший квартал завжди найгірший по всіх бізнесових показниках, тому є надія на краще яку втім, недавно перекреслив Трамп своїм 10% митом. Щодо курсу як міг сумбурно описав за браком часу що знав , сподіваюсь вдасться його утримати до 45-и на кінець року але не все тут може бути прогнозовано в такі часи. Тому тримаємось, допомагаємо ЗСУ. Христос Воскрес і все буде Україна.

Після прочитаного - виникають суперечливі висновки, але остаточний висновок наступний.

Можна написати "красіво" - цей писака іскусний маніпулятор.

Але в наших реаліях - просто - ... "за руським корабльом", однозначно шкідник не тільки валютній гілці, но і Україні.

Ні чого особистого, лише моя думка Після прочитаного - виникають суперечливі висновки, але остаточний висновок наступний.Можна написати "красіво" - цей писака іскусний маніпулятор.Але в наших реаліях - просто - ... "за руським корабльом", однозначно шкідник не тільки валютній гілці, но і Україні.Ні чого особистого, лише моя думка valya

Повідомлень: 1886 З нами з: 31.10.12 Подякував: 662 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 кві, 2025 15:48 За крок до перевороту думок© Василь-Рівне написав: самі вони з ранку і до ночі не на цих уявних заводах, а на форумах де безкінечно флудять не приносячи ніякої користі країні самі вони з ранку і до ночі не на цих уявних заводах, а Василь-Рівне написав: відправялючи з теплих диванів інших на війну на яку самі ніколи не пішли би ні за яких умов . Я надзвичайно дико вибачаюсь... Але!!!

Але за яких умов пішов наш Васько на фронт?

Досі Вася вдома?

Як так?©



Чому ж Успіх, пішов ЗРАЗУ ж на фронт і захищав в тому числі і твою срачину від бурятських завоювань?

Як так?© Я надзвичайно дико вибачаюсь... Але!!!Але за яких умов пішов наш Васько на фронт?Досі Вася вдома?Як так?©Чому ж Успіх, пішов ЗРАЗУ ж на фронт і захищав в тому числі і твою срачину від бурятських завоювань?Як так?© Успіх

Повідомлень: 7966 З нами з: 18.03.21 Подякував: 247 раз. Подякували: 980 раз. Профіль 3 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 кві, 2025 15:59 valya Не всім дана хоча би краплина мозку щоб зрозуміти аналітичні тексти, тому мені Вас шкода, продовжуйте підтримувати образи провокації та срач на форумі це Ваше і ще одного генія долярчика Не всім дана хоча би краплина мозку щоб зрозуміти аналітичні тексти, тому мені Вас шкода, продовжуйте підтримувати образи провокації та срач на форумі це Ваше і ще одного генія долярчика Василь-Рівне

Повідомлень: 6065 З нами з: 07.04.12 Подякував: 6985 раз. Подякували: 3152 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 кві, 2025 16:03 Василь-Рівне написав: valya Не всім дана хоча би краплина мозку щоб зрозуміти аналітичні тексти, тому мені Вас шкода, продовжуйте підтримувати образи провокації та срач на форумі це Ваше і ще одного генія долярчика Не всім дана хоча би краплина мозку щоб зрозуміти аналітичні тексти, тому мені Вас шкода, продовжуйте підтримувати образи провокації та срач на форумі це Ваше і ще одного генія долярчика

Та ладна, наче не тільки мені все зрозуміло Та ладна, наче не тільки мені все зрозуміло valya

Повідомлень: 1886 З нами з: 31.10.12 Подякував: 662 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 11865118661186711868 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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