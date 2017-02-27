Додано: Нед 20 кві, 2025 13:55

Вирішив на одну годинку часу відволіктись від роботи, бо деякі совкодрочери вважають, що в цей час можна допомагати ЗСУ лише на заводах виточуючи з ранку і до ночі болванки для снарядів не розуміючи що за вікном 21-е сторіччя і на цих заводах працює десяток максимум два десятки людей бо практично всю роботу роблять роботи, автомати та механізми і сотні зморених важкою працею дітей та жінок це совкова відрижка яка має мало відношення до реальної правди. Але самі вони з ранку і до ночі не на цих уявних заводах, а на форумах де безкінечно флудять не приносячи ніякої користі країні будучи пенсотрутнями і наносячи шкоду своїми покручними росСКАЗКАМИ про хороший сересесер і хороших руССких відправялючи з теплих диванів інших на війну на яку самі ніколи не пішли би ні за яких умов.Але я відволікся, перепрошую просто накипіло. Тепер про курс долара.Враховуючи наявність тут суперфахівців по алкоголю, які навряд чи з першого разу вимовлять метод шампанізації вин який був впроваджений в тому ж сересесер і зараз популярний як і у нас, так і у деяких бувших братів по нещастю, наявнісь супер фахівців вірусологів які без гуглу ніколи не скажуть чим відрізняється вірус від бактерії, наявність воєнно-диванних експертів генералісімусів почну з простого. З того що реально впливає на курс долара у неньці.Отже в першу чергу у нас на курс долара впливає дефіцит зовнішньої торгівлі, а в другу орган з трьох літер одна з яких У. Розумним не розжовую, а всі інші будуть думати про інший орган. Так от за січень- березень ми імпортували товарів на 18,5 млрд доларів а експортували на 9 млрд і якщо така тенденція збережеться на кінець року будемо мати мінус 36 млрд і десь їх потрібно буде брати бо ЗВР з 42 млрд в умовах війни чіпати можна лише в крайньому випадку. Тенденція не дуже втішна , на жаль, бо дефіцит у 2023 був 28,8 млрд, в 2024 - 29 млрд.Що треба робити в такому разі? Все дуже просто збалансувати – тобто скорочувати імпорт та нарощувати експорт. Ми це можемо робити в умовах війни? Ні! Тому влада балансує розрив продажем валютних резерві та девальвації нац валюти. В 2024 році чистий продаж був 34,8 млрд доларів + девальвував гривню на 10,7% з 37,98 до 42,04 . Чи зміниться щось в цьому плані у 2025 році навряд чи. За перший квартал цього року нацбанк проінтервенив 9,4 млрд тому на кінець року можемо очікувати вже 36 млрд мінус. Курс закладений 45 грн в бюджеті але поки що Слава Богу він завжди нижчий ніж держава прогнозує і це тішить тобто є розумні чиновники які перстрахєруютьсяНа даний час ситуація контрольована але що буде далі … нам треба 35-40 млрд. Поки що у нас є допомога від ЄС в розмірі 12,5 млрд євро по програмі Ukraine Facility + щось дадуть Японія, Канада, Норвегія, Данія, ( не плутати з воєнною допомогою) разом це може бути 22-24 млрд євро це без допомоги від США та світового банку по для всіх зрозумілих причинах.Також маємо відтік інвесторів завдяки геніальності Гетьманцева і Ко – так так відтік бо як не дивно під час війни був притік – 2022 – 1,2 мрд, в 2023 - 4,2 млрд, а в 2024 вже 3,3 млрд. І на початку війни важливість інвестицій зрозумів навіть ЗЕ ввівши інститут інвестиційних нянь, але схоже це дитя померло новонародженим, на жаль.Також Президент зрозумів важливість людського ресурсу організував ціле міністерство яке мало би опікуватись поверненням наших з за кордону і зменшенням кількості виїжджаючих, але і тут не все добре. Євростат каже що статус тимчасових мають 4,3 млн українців а було 5 тобто майже мільйон вже отримали посвідки на постійне проживання. За лютий виїхала 21 тисяча тобто тенденція зберігається що робить міністерство? Не знаю, напевне просто заробляють собі гроші.МВФ вважає що війна може закінчитись до кінця цього року. Віримо? Хотілося би. ВВП у 2024 році зріс на 2,9% а цьогоріч він скоротився на 0,5% тобто ми впадаємо в рецесію. Маємо 2,4% а в бюджеті закладено 2,7%.Не знаю песимістично це все я написав чи навпаки оптимістично – судити Вам. Але зазначу що перший квартал завжди найгірший по всіх бізнесових показниках, тому є надія на краще яку втім, недавно перекреслив Трамп своїм 10% митом. Щодо курсу як міг сумбурно описав за браком часу що знав , сподіваюсь вдасться його утримати до 45-и на кінець року але не все тут може бути прогнозовано в такі часи. Тому тримаємось, допомагаємо ЗСУ. Христос Воскрес і все буде Україна.