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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 49
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
24%
12
41,50-42,00
24%
12
42,00-42,50
14%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 08:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро сьогодні вверх
Investor_K
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Повідомлень: 10210
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