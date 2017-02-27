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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11866118671186811869>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 50
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
26%
13
41,50-42,00
24%
12
42,00-42,50
14%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
4
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:46

Христос Воскрес!

Вітаю всіх з Великоднем!

Бажаю всім мирного неба над головою!
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:48

  sergikkc007 написав:В мене відчуття, що влітку буде дешевше...


У мене теж таке було у січні-лютому 2022 р., коли курс попер на фоні НАЧЕБТО пліток про плануємий напад рашистів, у звязку з чим здав трохи зелені.

Тепер - навчений, що у війну покладатися на відчуття - НЕ варто...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:55

Прогноз курсу долара

Христос Воскрес!
З того що реально впливає на курс долара у неньці.
Отже в першу чергу у нас на курс долара впливає дефіцит зовнішньої торгівлі, а в другу орган з трьох літер одна з яких У. Розумним не розжовую, а всі інші будуть думати про інший орган :) . Так от за січень- березень ми імпортували товарів на 18,5 млрд доларів а експортували на 9 млрд і якщо така тенденція збережеться на кінець року будемо мати мінус 36 млрд і десь їх потрібно буде брати бо ЗВР з 42 млрд в умовах війни чіпати можна лише в крайньому випадку. Тенденція не дуже втішна , на жаль, бо дефіцит у 2023 був 28,8 млрд, в 2024 - 29 млрд.
Що треба робити в такому разі? Все дуже просто збалансувати – тобто скорочувати імпорт та нарощувати експорт. Ми це можемо робити в умовах війни? Ні! Тому влада балансує розрив продажем валютних резерві та девальвації нац валюти. В 2024 році чистий продаж був 34,8 млрд доларів + девальвував гривню на 10,7% з 37,98 до 42,04 . Чи зміниться щось в цьому плані у 2025 році навряд чи. За перший квартал цього року нацбанк проінтервенив 9,4 млрд тому на кінець року можемо очікувати вже 36 млрд мінус. Курс закладений 45 грн в бюджеті але поки що Слава Богу він завжди нижчий ніж держава прогнозує і це тішить тобто є розумні чиновники які перстрахєруються :) .
На даний час ситуація контрольована але що буде далі … нам треба 35-40 млрд. Поки що у нас є допомога від ЄС в розмірі 12,5 млрд євро по програмі Ukraine Facility + щось дадуть Японія, Канада, Норвегія, Данія, ( не плутати з воєнною допомогою) разом це може бути 22-24 млрд євро це без допомоги від США та світового банку по для всіх зрозумілих причинах.
Також маємо відтік інвесторів завдяки геніальності Гетьманцева і Ко – так так відтік бо як не дивно під час війни був притік – 2022 – 1,2 мрд, в 2023 - 4,2 млрд, а в 2024 вже 3,3 млрд. І на початку війни важливість інвестицій зрозумів навіть ЗЕ ввівши інститут інвестиційних нянь, але схоже це дитя померло новонародженим, на жаль.
Також Президент зрозумів важливість людського ресурсу організував ціле міністерство яке мало би опікуватись поверненням наших з за кордону і зменшенням кількості виїжджаючих, але і тут не все добре. Євростат каже що статус тимчасових мають 4,3 млн українців а було 5 тобто майже мільйон вже отримали посвідки на постійне проживання. За лютий виїхала 21 тисяча тобто тенденція зберігається що робить міністерство? Не знаю, напевне просто заробляють собі гроші.
МВФ вважає що війна може закінчитись до кінця цього року. Віримо? Хотілося би. ВВП у 2024 році зріс на 2,9% а цьогоріч він скоротився на 0,5% тобто ми впадаємо в рецесію. Маємо 2,4% а в бюджеті закладено 2,7%.
Не знаю песимістично це все я написав чи навпаки оптимістично – судити Вам. Але зазначу що перший квартал завжди найгірший по всіх бізнесових показниках, тому є надія на краще яку втім, недавно перекреслив Трамп своїм 10% митом. Щодо курсу як міг сумбурно описав за браком часу що знав , сподіваюсь вдасться його утримати до 45-и на кінець року але не все тут може бути прогнозовано в такі часи. Тому тримаємось, допомагаємо ЗСУ. Христос Воскрес і все буде Україна.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 16:16

  Василь-Рівне написав:а в другу орган з трьох літер одна з яких У. Розумним не розжовую, а всі інші будуть думати про інший орган :)
..............
За перший квартал цього року нацбанк проінтервенив 9,4 млрд тому на кінець року можемо очікувати вже 36 млрд мінус.

Оба органа напряглись от такого сравнения 😁
............
В конце Вы правильно оговорили особенности первого квартала. Добавлю к этому, что летом объем интервенции обычно значительно меньше. Поэтому 36 млрд Я не жду. Возможно, будет около 30.
Кстати, на прошедшей неделе этот объем уже очень значительно уменьшился. Не исключено влияние праздника, но и по сезону уже пора.

И ещё я продолжаю настаивать, что при всей важности торгового баланса, на курс существеннее влияет платёжный. То, что поступления идут по нерыночным каналам, успешно компенсирует тот самый орган, продавая из на МБ.
В результате, пока и с курсом, и с резервами все в порядке. Ну а будущего не знает никто.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 21:41

  Миша-клиент написав:
  sergikkc007 написав:В мене відчуття, що влітку буде дешевше...


У мене теж таке було у січні-лютому 2022 р., коли курс попер на фоні НАЧЕБТО пліток про плануємий напад рашистів, у звязку з чим здав трохи зелені.

Тепер - навчений, що у війну покладатися на відчуття - НЕ варто...

Тобто західні держави посольства евакуйовували, літаки з України забирали, а ви зелень здавали,
бо вважали що війна то все чутки...?!!
Вам дійсно краще на відчуття не покладатися))
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:46

А хрін цього тижня купляли пА 200, чи пА 250 за кг?

  Investor_K написав:
  sergikkc007 написав:В мене відчуття, що влітку буде дешевше...

А у мене переконання, що дешевше буде
Так, дешевше буде влітку... помідори, огірки, зелена цибуля, часник... :mrgreen:

Але чи ці овочі будуть дешевше 1(одного) долара за кілограм - це питання? 8)
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 08:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро сьогодні вверх
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:45

  Investor_K написав:Євро сьогодні вверх

долар слабне...але при цьому, нафта дешевшає...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ми живемо в цікаві часи. інвестиції в Україні завжди асоціювалися з нерухомістю та валютою. через війну нерухомість стала під питанням. дійшов час й до долара. й це за короткий проміжок часу

Конец эры доллара? Экономисты предупреждают тех, кто хранит сбережения в американской валюте - FT
Мир стоит на пороге валютного поворота, который может перевернуть глобальный порядок. Впервые за десятилетия под угрозой оказался не просто курс доллара - под вопросом сам его статус как главной валюты планеты. И, как ни парадоксально, главным виновником становятся не Китай и не криптовалюты, а Трамп и сам Вашингтон, The Financial Times.

Внезапно для мира Вашингтон собственными руками начал расшатывать доверие к доллару, построенное десятилетиями. Резкие тарифные войны, изоляционизм, давление на союзников и все менее предсказуемая внешнеэкономическая политика США вызвали эффект домино - страны по всему миру ищут альтернативы доллару. Называют это просто: дедолларизация.

Несмотря на бурю, доллар по-прежнему остается сердцем мировой экономики: 57% валютных резервов планеты хранятся в долларах (данные МВФ), 54% мировой торговли ведется в долларах, 88% всех валютных операций проходят через доллар, США привлекают триллионы долларов в виде дешевого финансирования, потому что доллар - это "тихая гавань". Все это дает Вашингтону финансовую привилегию, которую еще в 1970-х Валери Жискар д’Эстен назвал "непомерной".

схоже, що Трампу про це не казали :D
Да, у доллара пока нет полноценного конкурента. Евро нестабилен из-за разрозненности ЕС, Юань неконвертируем и политически подконтролен, золото слишком жесткое и неэффективное в обращении. Но дело не в том, что есть альтернатива, а в том, что растет желание ее найти.

я колись казав, що світова економіка накопичила структурні диспропорції. й схоже зараз почнеться жвава дискусія, яка може бути альтернатива. або спочатку настане криза, а потім все одно будуть шукати альтернативу
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:40

  Shaman написав:ми живемо в цікаві часи. інвестиції в Україні завжди асоціювалися з нерухомістю та валютою. через війну нерухомість стала під питанням. дійшов час й до долара. й це за короткий проміжок часу


Чого це за короткий?! Он Міша Лєонтьєв уже кілька десятиліть талдичить про кінець долара :lol:
sergikkc007
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