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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11866118671186811869

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 50
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
26%
13
41,50-42,00
24%
12
42,00-42,50
14%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
4
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:52

  sergikkc007 написав:
  Shaman написав:ми живемо в цікаві часи. інвестиції в Україні завжди асоціювалися з нерухомістю та валютою. через війну нерухомість стала під питанням. дійшов час й до долара. й це за короткий проміжок часу


Чого це за короткий?! Он Міша Лєонтьєв уже кілька десятиліть талдичить про кінець долара :lol:

дайош джапанйєну, швейфранк, нюшккрону і австрало/канадійців в кожен валютний ларьок!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:00

Shaman
Мне немного резанул глаз термин "дедоларизация". Вспомнился диалог из фильма:
- Чем отличается демократия от демократизации?
- Примерно тем же, чем канал от канализации.

По приведенным цитатам создаётся впечатление, что речь идёт о смене финансового лидерства США на чье-то другое.

Проблема поиска замены освещена, но как-то вскользь. Проблема даже не в трудности поиска, а в том, что замена одной валюты на другую не решит проблемы перепроизводства денег. Это было бы сильно оптимистично. Большинство свои активы спасти не должно.
На мой взгляд, вопрос заключается в том, насколько глубоким и насколько контролируемым будет сокращение активов и пассивов.

Вопрос финансового лидерства будет решаться уже после всех сокращений.

Это все справедливо, если сейчас не остановятся и не попытаются продлить существование как есть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:05

От буде цікаво, якщо долар знову (впродовж поточного року) вистрілить...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:09

Ох і плаксунів тут буде))

  sergikkc007 написав:От буде цікаво, якщо долар знову (впродовж поточного року) вистрілить...
...до 80 ;)
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:13

  sergikkc007 написав:От буде цікаво, якщо долар знову (впродовж поточного року) вистрілить...
...вистрілить в голову трампістам?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 12:19

  flysoulfly написав:
  sergikkc007 написав:От буде цікаво, якщо долар знову (впродовж поточного року) вистрілить...
...вистрілить в голову трампістам?


В мене в пам'яті картина, коли стоїть рижий і розказує хто і скільки із його кренделів заробили на біржі...

П.С. В задачі запитання...чи можуть вони таке провернути і з доларом...
sergikkc007
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