sergikkc007 написав:
Чого це за короткий?! Он Міша Лєонтьєв уже кілька десятиліть талдичить про кінець долара
дайош джапанйєну, швейфранк, нюшккрону і австрало/канадійців в кожен валютний ларьок!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 кві, 2025 11:52
дайош джапанйєну, швейфранк, нюшккрону і австрало/канадійців в кожен валютний ларьок!
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:00
Shaman
Мне немного резанул глаз термин "дедоларизация". Вспомнился диалог из фильма:
- Чем отличается демократия от демократизации?
- Примерно тем же, чем канал от канализации.
По приведенным цитатам создаётся впечатление, что речь идёт о смене финансового лидерства США на чье-то другое.
Проблема поиска замены освещена, но как-то вскользь. Проблема даже не в трудности поиска, а в том, что замена одной валюты на другую не решит проблемы перепроизводства денег. Это было бы сильно оптимистично. Большинство свои активы спасти не должно.
На мой взгляд, вопрос заключается в том, насколько глубоким и насколько контролируемым будет сокращение активов и пассивов.
Вопрос финансового лидерства будет решаться уже после всех сокращений.
Это все справедливо, если сейчас не остановятся и не попытаются продлить существование как есть.
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:05
От буде цікаво, якщо долар знову (впродовж поточного року) вистрілить...
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:09
Ох і плаксунів тут буде))
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:13
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:19
В мене в пам'яті картина, коли стоїть рижий і розказує хто і скільки із його кренделів заробили на біржі...
П.С. В задачі запитання...чи можуть вони таке провернути і з доларом...
Додано: Пон 21 кві, 2025 12:58
Мені здається, що за 4 роки вони скоріше євро по 1.7 зроблять, а може і по 2 чи по 5.
Важко сказати, що відбудеться, коли покупців на трежеріс не буде, а дефіцит бюджета США буде той самий, просто надрукують відро доларів і роздадуть усім хто прийде за погашенням їх ОВДП.
Ось тоді піраміда долара схлопнеться, долар впаде в пару раз, або пару десятків раз, буханка хліба буде не по 0.5, а по 3 долара, чи навіть 23.
Це реальність, тренд "долар в смітник" з рудими полудурками це факт, трохи моторошно, моя уява про побудову світу розлетілась, як стара чашка об бетонну підлогу з висоти 2 метра(((
Додано: Пон 21 кві, 2025 13:03
Додано: Пон 21 кві, 2025 13:29
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