Додано: Пон 21 кві, 2025 12:00

Shaman

Мне немного резанул глаз термин "дедоларизация". Вспомнился диалог из фильма:

- Чем отличается демократия от демократизации?

- Примерно тем же, чем канал от канализации.



По приведенным цитатам создаётся впечатление, что речь идёт о смене финансового лидерства США на чье-то другое.



Проблема поиска замены освещена, но как-то вскользь. Проблема даже не в трудности поиска, а в том, что замена одной валюты на другую не решит проблемы перепроизводства денег. Это было бы сильно оптимистично. Большинство свои активы спасти не должно.

На мой взгляд, вопрос заключается в том, насколько глубоким и насколько контролируемым будет сокращение активов и пассивов.



Вопрос финансового лидерства будет решаться уже после всех сокращений.



Это все справедливо, если сейчас не остановятся и не попытаются продлить существование как есть.