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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11867118681186911870

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 50
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
26%
13
41,50-42,00
24%
12
42,00-42,50
14%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
4
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я думаю что центробанк Японии и ЕЦБ долго не смогут сидеть и наблюдать как доллар распадается, выталкивая их собственные валюты в стратосферу убивая их экономики. И они ответят. Сначала понизив ставки а затем включив принтер. БРРРР.
Так что на сильное обесценивание доллара относительно других валют я бы не надеялся.
Могу ошибаться.
Тут гонят на Трампа, не спорю, но логика в его действиях есть. Если это конечно запланировано, а не получилось само собой от небольшого ума
Если избавится от "Павла" я это не пойму
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:31

  Сибарит написав:Shaman
Мне немного резанул глаз термин "дедоларизация". Вспомнился диалог из фильма:
- Чем отличается демократия от демократизации?
- Примерно тем же, чем канал от канализации.

По приведенным цитатам создаётся впечатление, что речь идёт о смене финансового лидерства США на чье-то другое.

Проблема поиска замены освещена, но как-то вскользь. Проблема даже не в трудности поиска, а в том, что замена одной валюты на другую не решит проблемы перепроизводства денег. Это было бы сильно оптимистично. Большинство свои активы спасти не должно.
На мой взгляд, вопрос заключается в том, насколько глубоким и насколько контролируемым будет сокращение активов и пассивов.

Вопрос финансового лидерства будет решаться уже после всех сокращений.

Это все справедливо, если сейчас не остановятся и не попытаются продлить существование как есть.

мова про заміну лідерства не йде, якраз мова, яка може бути альтернатива. бо ці хаотичні та непродумані дії Трампа питання надлишку долару в світі витягнули від спеціалістів та конспірологів на широкий загал. й не просто витягнули, а вже були перші кроки по зливу облігацій (Японія), які призвели до руху на біржах. а куди побіжить стадо оленів, не знає ніхто...

от у нас в Україні в матрацах 80-100 ярдів дол. епопею новий-старий долар ми вже бачили. а як наші олені побіжуть міняти долари на євро? в нас немає стільки євро. в нас гривні лише на 20 ярдів дол - 800 ярдів грн. що буде з курсом в наших обмінках? ;)

й якщо можете, прокоментуйте оці ваші натяки - ви маєте на увазі щось конкретне?
Shaman
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  #<1 ... 11867118681186911870
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