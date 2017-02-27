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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 кві, 2025 14:37
Я думаю что центробанк Японии и ЕЦБ долго не смогут сидеть и наблюдать как доллар распадается, выталкивая их собственные валюты в стратосферу убивая их экономики. И они ответят. Сначала понизив ставки а затем включив принтер. БРРРР.
Так что на сильное обесценивание доллара относительно других валют я бы не надеялся.
Могу ошибаться.
Тут гонят на Трампа, не спорю, но логика в его действиях есть. Если это конечно запланировано, а не получилось само собой от небольшого ума
Если избавится от "Павла" я это не пойму
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Додано: Пон 21 кві, 2025 15:31
Сибарит написав:
Shaman
Мне немного резанул глаз термин "дедоларизация". Вспомнился диалог из фильма:
- Чем отличается демократия от демократизации?
- Примерно тем же, чем канал от канализации.
По приведенным цитатам создаётся впечатление, что речь идёт о смене финансового лидерства США на чье-то другое.
Проблема поиска замены освещена, но как-то вскользь. Проблема даже не в трудности поиска, а в том, что замена одной валюты на другую не решит проблемы перепроизводства денег. Это было бы сильно оптимистично. Большинство свои активы спасти не должно.
На мой взгляд, вопрос заключается в том, насколько глубоким и насколько контролируемым будет сокращение активов и пассивов.
Вопрос финансового лидерства будет решаться уже после всех сокращений.
Это все справедливо, если сейчас не остановятся и не попытаются продлить существование как есть.
мова про заміну лідерства не йде, якраз мова, яка може бути альтернатива. бо ці хаотичні та непродумані дії Трампа питання надлишку долару в світі витягнули від спеціалістів та конспірологів на широкий загал. й не просто витягнули, а вже були перші кроки по зливу облігацій (Японія), які призвели до руху на біржах. а куди побіжить стадо оленів, не знає ніхто...
от у нас в Україні в матрацах 80-100
ярдів дол. епопею новий-старий долар ми вже бачили. а як наші олені побіжуть міняти долари на євро? в нас немає стільки євро. в нас гривні лише на 20
ярдів дол - 800
ярдів грн. що буде з курсом в наших обмінках?
й якщо можете, прокоментуйте оці ваші натяки - ви маєте на увазі щось конкретне?
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