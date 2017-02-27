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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11867118681186911870

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 50
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
26%
13
41,50-42,00
24%
12
42,00-42,50
14%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
4
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я думаю что центробанк Японии и ЕЦБ долго не смогут сидеть и наблюдать как доллар распадается, выталкивая их собственные валюты в стратосферу убивая их экономики. И они ответят. Сначала понизив ставки а затем включив принтер. БРРРР.
Так что на сильное обесценивание доллара относительно других валют я бы не надеялся.
Могу ошибаться.
Тут гонят на Трампа, не спорю, но логика в его действиях есть. Если это конечно запланировано, а не получилось само собой от небольшого ума
Если избавится от "Павла" я это не пойму
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:31

  Сибарит написав:Shaman
Мне немного резанул глаз термин "дедоларизация". Вспомнился диалог из фильма:
- Чем отличается демократия от демократизации?
- Примерно тем же, чем канал от канализации.

По приведенным цитатам создаётся впечатление, что речь идёт о смене финансового лидерства США на чье-то другое.

Проблема поиска замены освещена, но как-то вскользь. Проблема даже не в трудности поиска, а в том, что замена одной валюты на другую не решит проблемы перепроизводства денег. Это было бы сильно оптимистично. Большинство свои активы спасти не должно.
На мой взгляд, вопрос заключается в том, насколько глубоким и насколько контролируемым будет сокращение активов и пассивов.

Вопрос финансового лидерства будет решаться уже после всех сокращений.

Это все справедливо, если сейчас не остановятся и не попытаются продлить существование как есть.

мова про заміну лідерства не йде, якраз мова, яка може бути альтернатива. бо ці хаотичні та непродумані дії Трампа питання надлишку долару в світі витягнули від спеціалістів та конспірологів на широкий загал. й не просто витягнули, а вже були перші кроки по зливу облігацій (Японія), які призвели до руху на біржах. а куди побіжить стадо оленів, не знає ніхто...

от у нас в Україні в матрацах 80-100 ярдів дол. епопею новий-старий долар ми вже бачили. а як наші олені побіжуть міняти долари на євро? в нас немає стільки євро. в нас гривні лише на 20 ярдів дол - 800 ярдів грн. що буде з курсом в наших обмінках? ;)

й якщо можете, прокоментуйте оці ваші натяки - ви маєте на увазі щось конкретне?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:13

  Shaman написав:й якщо можете, прокоментуйте оці ваші натяки - ви маєте на увазі щось конкретне?

Я не могу предсказать, по какому сценарию будут развиваться события, как и не могу предсказать, как далеко все это зайдет.
Один из возможных сценариев - гиперок во всем мире, кроме, возможно, самых закрытых экономик, если такие ещё остались.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:27

  Сибарит написав:
  Shaman написав:й якщо можете, прокоментуйте оці ваші натяки - ви маєте на увазі щось конкретне?

Я не могу предсказать, по какому сценарию будут развиваться события, как и не могу предсказать, как далеко все это зайдет.
Один из возможных сценариев - гиперок во всем мире, кроме, возможно, самых закрытых экономик, если такие ещё остались.

гіпер долару - так. відповідні втрати доларових активів - так. внаслідок фінансово-економічні потрясіння по всьому світові. можливий сценарій.

а от гіпер всіх валют - це навряд чи - хіба що в тих країнах, де великі доларові ЗВР.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:38

Shaman


відповідні втрати доларових активів


Отут хочеться деталей для не-економіста , тобто мене.
Якщо велика кількість людей (багатих людей) втратять свої активи в акціях (які летять донизу), в кріпті (туди само), чи не означає це зменшаться тиску на ціни вічних цінностей (commodity включно з золотом, нерухомість і т.д) . Тобто замість гіперку - дефляція.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А Баффет то форум не читает и сидит в кэше, либо нам льют в уши что он в кэше. Либо его хорошо так обработали, для принятия нужного решения.
Так много вопросов ...
Хотя он вообще не показатель в силу возраста.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:16

  Игорь написав:А Баффет то форум не читает и сидит в кэше, либо нам льют в уши что он в кэше. Либо его хорошо так обработали, для принятия нужного решения.
Так много вопросов ...
Хотя он вообще не показатель в силу возраста.

Не сотвори себе кумира (с)
По поводу возраста сразу вспоминается анекдот про старую ржавую пилу 😁
Я могу навскидку предложить ещё парочку вариантов:
- надеется, что все не зайдет настолько далеко, как мы боимся;
- не видит для себя достойных спасательных активов;
- он сам эту кашу заварил и знает, что делает 😁

Сразу оговорюсь, что золото для него не вариант. При его состоянии и репутации, начни он скупать золото, это вызовет шторм на рынке. А также он наверняка помнит, как поступили с золотом во времена великой депрессии.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:17

  Игорь написав:А Баффет то форум не читает и сидит в кэше, либо нам льют в уши что он в кэше. Либо его хорошо так обработали, для принятия нужного решения.
Так много вопросов ...
Хотя он вообще не показатель в силу возраста.

Баффет сидів в кеші до оцих фокусів Трампа з митами з усім світом. а що він робить зараз - хто зна? бо ситуація нова, немає ні в кого такого досвіду.й не лише Баффет. є ще Black Rock. а Сорос що поробляє - чи вже на пенсії?

й навіть якщо він в кеші - то в якому саме? бо оця проблема великої емісії зі світових валют наявна лише в долара. ну й можливо в юанях.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:26

  Hotab написав:Shaman
відповідні втрати доларових активів

Отут хочеться деталей для не-економіста , тобто мене.
Якщо велика кількість людей (багатих людей) втратять свої активи в акціях (які летять донизу), в кріпті (туди само), чи не означає це зменшаться тиску на ціни вічних цінностей (commodity включно з золотом, нерухомість і т.д) . Тобто замість гіперку - дефляція.

comodities в першу чергу це нафта та інші енергоносії, метали. нерухомість - це інша тема.

ціни на commodities падають лише тоді, коли очікується зменшення зростання або взагалі рецесія економіки, й відповідно зменшення споживання.

якщо падають акції, то що люди роблять з грошима? перекладають їх туди, де вважають їх зберігання більш надійним, в тому числі comodities. не там, де фізичні поставки, а на ринок контрактів, який в рази перебільшує ринок поставок.

але оці всі фінансові негаразди, типу проблем з доларом, вони вплинуть й на економіку. тому який з трендів переможе - питання відкрите...

резюме - перекладання грошей з ринку акцій на ринок comodities призведе до зростання цін на останні. але через проблеми з економікою, які викликали падіння ринку акцій, ціни можуть й впасти. а от який вплив буде вагоміший?.. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:00

  Shaman написав:резюме - перекладання грошей з ринку акцій на ринок comodities призведе до зростання цін на останні. але через проблеми з економікою, які викликали падіння ринку акцій, ціни можуть й впасти. а от який вплив буде вагоміший?.. 8)


...то виходить, що гіперком і не пахне... :)
sergikkc007
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