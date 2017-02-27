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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 кві, 2025 18:45
Миша-клиент написав:
к вопросу карусели:
Учитывайте еще и финмон (с риском блокировки бабок на усмотрение банка), так как проблемной может оказаться даже внесение на счет суммы в пачку баксов или чуть меньше (пачки/лимита)!
Походу, всё ещё проще: банк без всякого финмона скажет, что он не дурак менять никому не нужную долларовую бумагу на более дорогой безнал
. Так что карусель захлебнётся сразу.
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