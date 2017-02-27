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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11868118691187011871

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 51
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
25%
13
41,50-42,00
24%
12
42,00-42,50
14%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:к вопросу карусели:
Учитывайте еще и финмон (с риском блокировки бабок на усмотрение банка), так как проблемной может оказаться даже внесение на счет суммы в пачку баксов или чуть меньше (пачки/лимита)!

Походу, всё ещё проще: банк без всякого финмона скажет, что он не дурак менять никому не нужную долларовую бумагу на более дорогой безнал. Так что карусель захлебнётся сразу.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 23:12

  asti написав:
  Миша-клиент написав:
  sergikkc007 написав:В мене відчуття, що влітку буде дешевше...


У мене теж таке було у січні-лютому 2022 р., коли курс попер на фоні НАЧЕБТО пліток про плануємий напад рашистів, у звязку з чим здав трохи зелені.

Тепер - навчений, що у війну покладатися на відчуття - НЕ варто...

Тобто західні держави посольства евакуйовували, літаки з України забирали, а ви зелень здавали,
бо вважали що війна то все чутки...?!!
Вам дійсно краще на відчуття не покладатися))


Просто я исходил из имеющейся информации И полученных ранее знаний, напр., о том, что для планирования наступления нужно обеспечить 6х перевес сил наступающих!
А то что запад - перестраховщики, впервые что ли рекомендуют своим, напр., НЕ приезжать в ту или иную страну ИЛИ покинуть ее?
"Все мы живем в первый раз. И опытные, и неопытные, и даже те, кто помогает нам жить."
(М.Жванецкий)
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 23:30

Миша-клиент


Просто я исходил из имеющейся информации


В сусідній (психологічній) темі обговорювали зранку цей момент: ми по природі оптимісти. І не хочемо приймати аргументи небезпеки. І дійсно в нашому житті ніхто не переживав до цього відкриту агресію на нас самих. То чому б нам було вірити, що вона станеться?
Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22. Ну а решта грошей у мене роками в доларах, бо 2 кратні девали в 08 і 15 роках мене навчили цьому.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 00:07

  Hotab написав:Миша-клиент


Просто я исходил из имеющейся информации


В сусідній (психологічній) темі обговорювали зранку цей момент: ми по природі оптимісти. І не хочемо приймати аргументи небезпеки. І дійсно в нашому житті ніхто не переживав до цього відкриту агресію на нас самих. То чому б нам було вірити, що вона станеться?
Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22. Ну а решта грошей у мене роками в доларах, бо 2 кратні девали в 08 і 15 роках мене навчили цьому.

Вот видите вы ещё раз подтверждаете что мы оптимисты.
Вы только два раза в 8 и 15-ом с натяжкой можно сказать заработали или как вы там считаете. Сохранил значит заработал.
А представляете сколько есть инструментов которые за тот же промежуток времени, будь у вас деньги не в долларах, могли бы вам принести прибыль поболее ? Но мы этого не хотим замечать, потому что оптимисты :) я сделал так, значит это правильно.
Сейчас вы скажете, это же нужно было суетиться, что-то делать, рисковать, а я обменял, положил и считаю что был прав.
Но 24-го вы всё-таки подсуетились.
Это не значит что я считаю доллар плохим средством сбережения, я о том что 8 и 15-ый заложили в ваше сознание правило что доллар вас спасет. А 25-тый может сделать и исключение из правил, а может и не сделать.
Сам не знаю зачем написал все. Наверное потому что ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 00:20

Игорь
Навіть не буду пробувати заперечувати))
Я точно не приклад розумного інвестування заробленого))
Тому на цій гілці я на порядок більше запитую (чи просто читаю) , аніж виказую свої думки чи бачення.

(Потролити невменяємих і упоротих - то окрема річ. Тут важко втриматись . Але вони здається покинули цю гілку і навіть форум).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 08:44

  sergikkc007 написав:
  Shaman написав:ми живемо в цікаві часи. інвестиції в Україні завжди асоціювалися з нерухомістю та валютою. через війну нерухомість стала під питанням. дійшов час й до долара. й це за короткий проміжок часу


Чого це за короткий?! Он Міша Лєонтьєв уже кілька десятиліть талдичить про кінець долара :lol:


flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 08:49

  Сибарит написав:
  Игорь написав:А Баффет то форум не читает и сидит в кэше, либо нам льют в уши что он в кэше. Либо его хорошо так обработали, для принятия нужного решения.
Так много вопросов ...
Хотя он вообще не показатель в силу возраста.

Не сотвори себе кумира (с)
По поводу возраста сразу вспоминается анекдот про старую ржавую пилу 😁
Я могу навскидку предложить ещё парочку вариантов:
- надеется, что все не зайдет настолько далеко, как мы боимся;
- не видит для себя достойных спасательных активов;
- он сам эту кашу заварил и знает, что делает 😁

Сразу оговорюсь, что золото для него не вариант. При его состоянии и репутации, начни он скупать золото, это вызовет шторм на рынке. А также он наверняка помнит, как поступили с золотом во времена великой депрессии.

сидить в кеші щоб купити активи коли вони дешеві, нє?
flyman
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