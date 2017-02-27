Походу, всё ещё проще: банк без всякого финмона скажет, что он не дурак менять никому не нужную долларовую бумагу на более дорогой безнал. Так что карусель захлебнётся сразу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 кві, 2025 18:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Походу, всё ещё проще: банк без всякого финмона скажет, что он не дурак менять никому не нужную долларовую бумагу на более дорогой безнал. Так что карусель захлебнётся сразу.
Додано: Пон 21 кві, 2025 23:12
Просто я исходил из имеющейся информации И полученных ранее знаний, напр., о том, что для планирования наступления нужно обеспечить 6х перевес сил наступающих!
А то что запад - перестраховщики, впервые что ли рекомендуют своим, напр., НЕ приезжать в ту или иную страну ИЛИ покинуть ее?
"Все мы живем в первый раз. И опытные, и неопытные, и даже те, кто помогает нам жить."
(М.Жванецкий)
Додано: Пон 21 кві, 2025 23:30
Миша-клиент
В сусідній (психологічній) темі обговорювали зранку цей момент: ми по природі оптимісти. І не хочемо приймати аргументи небезпеки. І дійсно в нашому житті ніхто не переживав до цього відкриту агресію на нас самих. То чому б нам було вірити, що вона станеться?
Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22. Ну а решта грошей у мене роками в доларах, бо 2 кратні девали в 08 і 15 роках мене навчили цьому.
Додано: Вів 22 кві, 2025 00:07
Вот видите вы ещё раз подтверждаете что мы оптимисты.
Вы только два раза в 8 и 15-ом с натяжкой можно сказать заработали или как вы там считаете. Сохранил значит заработал.
А представляете сколько есть инструментов которые за тот же промежуток времени, будь у вас деньги не в долларах, могли бы вам принести прибыль поболее ? Но мы этого не хотим замечать, потому что оптимисты я сделал так, значит это правильно.
Сейчас вы скажете, это же нужно было суетиться, что-то делать, рисковать, а я обменял, положил и считаю что был прав.
Но 24-го вы всё-таки подсуетились.
Это не значит что я считаю доллар плохим средством сбережения, я о том что 8 и 15-ый заложили в ваше сознание правило что доллар вас спасет. А 25-тый может сделать и исключение из правил, а может и не сделать.
Сам не знаю зачем написал все. Наверное потому что ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Додано: Вів 22 кві, 2025 00:20
Игорь
Навіть не буду пробувати заперечувати))
Я точно не приклад розумного інвестування заробленого))
Тому на цій гілці я на порядок більше запитую (чи просто читаю) , аніж виказую свої думки чи бачення.
(Потролити невменяємих і упоротих - то окрема річ. Тут важко втриматись . Але вони здається покинули цю гілку і навіть форум).
Додано: Вів 22 кві, 2025 08:44
Додано: Вів 22 кві, 2025 08:49
сидить в кеші щоб купити активи коли вони дешеві, нє?
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