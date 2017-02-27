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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 кві, 2025 14:26
Hotab написав:
Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22
Це дуже патріотичний та героїчний вчинок військового.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 14:28
Denik написав:
Мені не зрозуміло чого в нас квартир на вторинному ринку досі в доларі оцінюють, а не євро.
Мені також це не зрозуміло.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 14:30
moveton написав:
В швейцарских франках ещё бы туда-сюда
У цьому чаті писла, що франки змінюються як перчатки та й взагалі все йде до безготівових розрахунків.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 14:30
Кстати, в первую очередь хотелось бы узнать, как из статьи "Скільки коштує житло в США" вывели до какого уровня упал доллар. В США опять ипотечный кризис, как в 2007-2008? Так не сказано...
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Додано: Вів 22 кві, 2025 14:36
Investor_K написав:
У цьому чаті писла, що франки змінюються як перчатки та й взагалі все йде до безготівових розрахунків.
На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:39
moveton написав:
На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться
В яких банках України є можливість відкрити рахунки у швейцарських франках?
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