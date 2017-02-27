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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11869118701187111872

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 52
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
25%
13
41,50-42,00
25%
13
42,00-42,50
13%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22

Це дуже патріотичний та героїчний вчинок військового.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:Мені не зрозуміло чого в нас квартир на вторинному ринку досі в доларі оцінюють, а не євро.


Мені також це не зрозуміло.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:В швейцарских франках ещё бы туда-сюда
У цьому чаті писла, що франки змінюються як перчатки та й взагалі все йде до безготівових розрахунків.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:30

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Долар упав до трирічного мінімуму до світових валют через заяви Трампа

На вашу думку, до якого рівня ще може впасти долар?

Кстати, в первую очередь хотелось бы узнать, как из статьи "Скільки коштує житло в США" вывели до какого уровня упал доллар. В США опять ипотечный кризис, как в 2007-2008? Так не сказано...
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:36

  Investor_K написав:У цьому чаті писла, що франки змінюються як перчатки та й взагалі все йде до безготівових розрахунків.

На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться :P
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться


В яких банках України є можливість відкрити рахунки у швейцарських франках?
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