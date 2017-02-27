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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11870118711187211873>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 52
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
25%
13
41,50-42,00
25%
13
42,00-42,50
13%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22

Це дуже патріотичний та героїчний вчинок військового.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:Мені не зрозуміло чого в нас квартир на вторинному ринку досі в доларі оцінюють, а не євро.


Мені також це не зрозуміло.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:В швейцарских франках ещё бы туда-сюда
У цьому чаті писла, що франки змінюються як перчатки та й взагалі все йде до безготівових розрахунків.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:30

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Долар упав до трирічного мінімуму до світових валют через заяви Трампа

На вашу думку, до якого рівня ще може впасти долар?

Кстати, в первую очередь хотелось бы узнать, как из статьи "Скільки коштує житло в США" вывели до какого уровня упал доллар. В США опять ипотечный кризис, как в 2007-2008? Так не сказано...
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 14:36

  Investor_K написав:У цьому чаті писла, що франки змінюються як перчатки та й взагалі все йде до безготівових розрахунків.

На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться :P
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться


В яких банках України є можливість відкрити рахунки у швейцарських франках?
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 15:57

  Investor_K написав:В яких банках України є можливість відкрити рахунки у швейцарських франках?

Зачем Украины? Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы? Украинцам не возбраняется открывать счета и в швейцарских банках. Вроде, даже удалённо можно. Для экономящих можно в Revolut (он, правда, "спасибо" НБУ, опять временно прикрылся для новых регистраций, но старые аккаунты работают). Конечно, по украинским законам с этого счёта заплатить за квартиру нельзя, но с долларового в украинском банке тоже, поэтому без разницы.

Кстати, ещё раз напомню, что речь шла о валюте для оценки квартиры, а не для оплаты.

P.S. Текущий ассортимент в публичном телеграм-канале рядовой одесской обменки валют:
🇺🇸 🇺🇦 USD: 41.20 / 41.35
🇪🇺 🇺🇦 EUR: 47.55 / 47.70
🇬🇧 🇺🇦 GBP: 54.50 / 55.20
🇺🇸 🇪🇺 $/€: 1.1520 / 1.1570
🇺🇸 🇬🇧 $/£: 1.3270 / 1.3450
🇺🇸 🇨🇭 $/₣: 1.2240 / 1.2450

🇵🇱 🇺🇦 PLN: 10.90 / 11.00
🇨🇭 🇺🇦 CHF: 51.40 / 52.20
🇳🇴 🇺🇦 NOK: 3.30 / 3.49
🇷🇴 🇺🇦 RON: 8.95 / 9.20
🇲🇩 🇺🇦 MLD: 2.27 / 2.40
🇨🇦 🇺🇦 CAD: 29.60 / 30.20
🥇 🇺🇸 GOLD 114.22 / 118.22 $/g

Это не полный. Только самое всем нужное, которое постится раз в несколько часов. CHF в ходу.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:11

За крок до перевороту думок©

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22

Це дуже патріотичний та героїчний вчинок військового.

Саме так! :mrgreen:
Військовий мирного часу з не тим ВОСом мав би о 6-7й ранку штурмувати військомат!!!
А він героїчно рятував своє бабло!🤦🏻 :mrgreen:

Як так?©
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы


У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:33

Investor_K Це поки Ви досить велику суму не ввели
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