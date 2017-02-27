Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 кві, 2025 14:26
Hotab написав:
Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22
Це дуже патріотичний та героїчний вчинок військового.
Investor_K
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Додано: Вів 22 кві, 2025 14:28
Denik написав:
Мені не зрозуміло чого в нас квартир на вторинному ринку досі в доларі оцінюють, а не євро.
Мені також це не зрозуміло.
Investor_K
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Додано: Вів 22 кві, 2025 14:30
moveton написав:
В швейцарских франках ещё бы туда-сюда
У цьому чаті писла, що франки змінюються як перчатки та й взагалі все йде до безготівових розрахунків.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 14:30
Кстати, в первую очередь хотелось бы узнать, как из статьи "Скільки коштує житло в США" вывели до какого уровня упал доллар. В США опять ипотечный кризис, как в 2007-2008? Так не сказано...
moveton
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Додано: Вів 22 кві, 2025 14:36
Investor_K написав:
У цьому чаті писла, що франки змінюються як перчатки та й взагалі все йде до безготівових розрахунків.
На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться
moveton
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:39
moveton написав:
На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться
В яких банках України є можливість відкрити рахунки у швейцарських франках?
Investor_K
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Додано: Вів 22 кві, 2025 15:57
Investor_K написав:
В яких банках України є можливість відкрити рахунки у швейцарських франках?
Зачем Украины? Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы? Украинцам не возбраняется открывать счета и в швейцарских банках. Вроде,
даже удалённо можно
. Для экономящих можно в Revolut (он, правда, "спасибо" НБУ, опять временно прикрылся для новых регистраций, но старые аккаунты работают). Конечно, по украинским законам с этого счёта заплатить за квартиру нельзя, но с долларового в украинском банке тоже, поэтому без разницы.
Кстати, ещё раз напомню, что речь шла о валюте для оценки квартиры, а не для оплаты.
P.S. Текущий ассортимент в публичном телеграм-канале рядовой одесской обменки валют:
🇺🇸 🇺🇦 USD: 41.20 / 41.35
🇪🇺 🇺🇦 EUR: 47.55 / 47.70 🇬🇧 🇺🇦 GBP: 54.50 / 55.20 🇺🇸 🇪🇺 $/€: 1.1520 / 1.1570 🇺🇸 🇬🇧 $/£: 1.3270 / 1.3450 🇺🇸 🇨🇭 $/₣: 1.2240 / 1.2450 🇵🇱 🇺🇦 PLN: 10.90 / 11.00 🇨🇭 🇺🇦 CHF: 51.40 / 52.20 🇳🇴 🇺🇦 NOK: 3.30 / 3.49 🇷🇴 🇺🇦 RON: 8.95 / 9.20 🇲🇩 🇺🇦 MLD: 2.27 / 2.40 🇨🇦 🇺🇦 CAD: 29.60 / 30.20 🥇 🇺🇸 GOLD 114.22 / 118.22 $/g
Это не полный. Только самое всем нужное, которое постится раз в несколько часов. CHF в ходу.
moveton
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:11
Investor_K написав: Hotab написав:
Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22
Це дуже патріотичний та героїчний вчинок військового.
Саме так!
Військовий мирного часу з не тим ВОСом мав би о 6-7й ранку штурмувати військомат!!!
А він героїчно рятував своє бабло!🤦🏻
Як так?©
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:17
moveton написав:
Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы
У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.
Investor_K
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:33
Investor_K Це поки Ви досить велику суму не ввели
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