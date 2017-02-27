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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11870118711187211873

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 52
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
25%
13
41,50-42,00
25%
13
42,00-42,50
13%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:38

  Investor_K написав:
  moveton написав:На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться


В яких банках України є можливість відкрити рахунки у швейцарських франках?
В багатьох, майже в усіх великих і системних, а от карту - в жодному.
Та й отримати готівкові з рахунку дуже проблематично, будуть пропонувати еквівалент в грн
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:53

  Investor_K написав:
  moveton написав:Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы


У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.

И все активы покрываются справкой о доходах за последние три года?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:58

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  moveton написав:Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы


У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.

И все активы покрываются справкой о доходах за последние три года?
30 рокіа
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:06

  Investor_K написав:
  moveton написав:Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы

У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.

Кто говорит про боязнь? Он именно для честного человека доставляет неслабо неудобств и чем дальше, тем больше. Сейчас даже внутри страны уже большим послаблением считается разрешение в месяц проводить платежей на свой средний ежемесячный доход. А не у каждого честного человека он такой, чтобы на квартиру хватило. А если финмон ещё и не устроят оправдательные (ст. 62 и 63 Конституции о презумпции невиновности, ау!) документы, которые он принимает на своё волюнтаристическое усмотрение, то чревато блоком и комисом до 30%, чтобы из банка только свои деньги забрать. Не, бояться этого кирпича над головой совершенно ни чему. Вот держать именно в украинских банках денег поменьше кажется рациональным.
moveton
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