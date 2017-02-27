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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 кві, 2025 16:38
Investor_K написав: moveton написав:
На что изменяется безналичный франк? Вроде, с 1850 года, как стабильно CHF. Наличный действительно не нужен. На суммах стоимости квартир всё равно даже НБУ требует безналом рассчитываться
В яких банках України є можливість відкрити рахунки у швейцарських франках?
В багатьох, майже в усіх великих і системних, а от карту - в жодному.
Та й отримати готівкові з рахунку дуже проблематично, будуть пропонувати еквівалент в грн
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:53
Investor_K написав: moveton написав:
Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы
У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.
И все активы покрываются справкой о доходах за последние три года?
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Додано: Вів 22 кві, 2025 16:58
Сибарит написав: Investor_K написав: moveton написав:
Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы
У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.
И все активы покрываются справкой о доходах за последние три года?
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Додано: Вів 22 кві, 2025 17:06
Investor_K написав: moveton написав:
Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы
У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.
Кто говорит про боязнь? Он именно для честного человека доставляет неслабо неудобств и чем дальше, тем больше. Сейчас даже внутри страны уже большим послаблением считается разрешение в месяц проводить платежей на свой средний ежемесячный доход. А не у каждого честного человека он такой, чтобы на квартиру хватило. А если финмон ещё и не устроят оправдательные (ст. 62 и 63 Конституции о презумпции невиновности, ау!) документы, которые он принимает на своё волюнтаристическое усмотрение, то чревато блоком и комисом до 30%, чтобы из банка только свои деньги забрать. Не, бояться этого кирпича над головой совершенно ни чему. Вот держать именно в украинских банках денег поменьше кажется рациональным.
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