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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11870118711187211873

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 52
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
25%
13
41,50-42,00
25%
13
42,00-42,50
13%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:58

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  moveton написав:Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы


У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.

И все активы покрываются справкой о доходах за последние три года?
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:06

  Investor_K написав:
  moveton написав:Чтобы поиметь все перелести украинского финмона и дурных ограничений на переводы

У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.

Кто говорит про боязнь? Он именно для честного человека доставляет неслабо неудобств и чем дальше, тем больше. Сейчас даже внутри страны уже большим послаблением считается разрешение в месяц проводить платежей на свой средний ежемесячный доход. А не у каждого честного человека он такой, чтобы на квартиру хватило. А если финмон ещё и не устроят оправдательные (ст. 62 и 63 Конституции о презумпции невиновности, ау!) документы, которые он принимает на своё волюнтаристическое усмотрение, то чревато блоком и комисом до 30%, чтобы из банка только свои деньги забрать. Не, бояться этого кирпича над головой совершенно ни чему. Вот держать именно в украинских банках денег поменьше кажется рациональным.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:02

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
У мене чесна робота з податками. Фінмону не боюся.

И все активы покрываются справкой о доходах за последние три года?
30 рокіа

Все ж тільки 3, досвід заблокованих фінмоном в тому ж Райфі по 15 статті, тому підтвердження. :cry:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:02

МБ 41.605, це +20 коп за сьогодні!
Кращі пропозиції гуртових обмінок в Києві 41,25-27.
Враження, що навмисно обмінки тримають різницю, щоб мати маржу при здачі гот.валюти банкам. В принципі їм все одно: бути з рентабельною маржею нижче МБ, або вище, аби була маржа.
Мабуть, щоб повернути на "знову вище" треба, щоб маса помітила стрімке зростання курсу, побігла купувати, створивши попит достатній для перебивки нерентабельного для обмінників курсового гістерезиса
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що, власне кажучи, трапилося сьогодні, що курс долара так раптово злетів 7
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:12

  Visky написав:МБ 41.605, це +20 коп за сьогодні!
Кращі пропозиції гуртових обмінок в Києві 41,25-27.
Враження, що навмисно обмінки тримають різницю, щоб мати маржу при здачі гот.валюти банкам. В принципі їм все одно: бути з рентабельною маржею нижче МБ, або вище, аби була маржа.
Мабуть, щоб повернути на "знову вище" треба, щоб маса помітила стрімке зростання курсу, побігла купувати, створивши попит достатній для перебивки нерентабельного для обмінників курсового гістерезиса

Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.
НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!
Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.
А от як тільки попит з'явиться...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:12

  _Mykola_ написав:
  Investor_K написав:
  Сибарит написав:И все активы покрываются справкой о доходах за последние три года?
30 рокіа

Все ж тільки 3, досвід заблокованих фінмоном в тому ж Райфі по 15 статті, тому підтвердження. :cry:


Так справка о доходах, полученных за три года, или таки сама справка максиимум трехлетней давности о доходах, полученных за какой-то (какой?) период ?

Подобный вопрос и насчет налоховых деклараций за давние года (больше трех лет назад) ? - принимают ли, учитывают ли, или человек должен был согласно коэфициентам проедания, расчитанными отделом аналитики банка, всё проесть и пропить и старых накоплений не предполагается :lol: .

А нулевая декларация гетьманцова (2021 года вроде)?- или если остались у чела деньги с тех пор, то следует подать новую декларацию с новой уплатой налохов ? :mrgreen:

П.с. Микола, а досвід блокування по ст15 в райфі ваш власний :evil: ?
Востаннє редагувалось a77 в Вів 22 кві, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:13

Shaman

[quote]инвесторы бегут в швейцарский франк, иену и золото.

пересічним українцям нічого з трьох не підходить, можна купити віртуальний свіс франк, єну, чи навіть золото, питання -навіщо купувати те, що на піку ціни?

так, долар трохи втратив до різних валют, так це вже було))
треба було починати диверсифікацію власного валютного кошика в середині лютого чи навіть наприкінці січня

євро 1,15 може дотягне до 1,20-22, а може впаде до 1,12(1,10)
в Єврозоні своїх проблем достатньо, тому для фундаментального
дорожчання валюти немає вагомих причин.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:18

  Investor_K написав:
  Denik написав:Мені не зрозуміло чого в нас квартир на вторинному ринку досі в доларі оцінюють, а не євро.


Мені також це не зрозуміло.

поясню: перспектив, що розпадеться ЄС набагато більше, ніж у США. Підкреслюю: набагато більше ризиків існування ЄС навіть у недалекій перспективі
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:33

  a77 написав:Так справка о доходах, полученных за три года, или таки сама справка максиимум трехлетней давности о доходах, полученных за какой-то (какой?) период ?

Подобный вопрос и насчет налоховых деклараций за давние года (больше трех лет назад) ? - принимают ли, учитывают ли, или человек должен был согласно коэфициентам проедания, расчитанными отделом аналитики банка, всё проесть и пропить и старых накоплений не предполагается :lol: .

Про Райф даже боюсь предположить, но не сложно же открыть, например, список воможных документов для Привата (секция "Фінансовий моніторинг" в https://next.privat24.ua/bonds/list):
Декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) з додатками за наявності. Період – за останні 3 роки.
Податкова декларація платника єдиного податку фіз. особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Період – за останні 3 роки.
Декларації про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування за останній звітній рік.
Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Період – за останні 3 роки.
Довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки) та/або Довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки). Період – за останні 3 роки.
Документ (довідка) про отримання пенсії, що підтверджує відповідні суми/розмір доходу.
Довідка за формою 7-ОК, видана Пенсійним фондом України. Період – за останні 3 роки.
Договір дарування або документ, який підтверджує, що кошти отримані як спадщина (спадок). Період – за останні 3 роки.
Документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб.
Документи, що підтверджують отримання клієнтом дивідендів/роялті.
Договір купівлі-продажу майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням документів щодо набуття права власності клієнтом. Період – за останні 3 роки. Але, якщо договір купівлі-продажу майна укладений більше ніж три роки тому, то потрібно додатково надати документальне підтвердження, що отримані за договором кошти до поточного моменту не витрачені.
Документи, що підтверджують отримання прибутку від здійснення інвестицій у цінні папери. Період – за останні 3 роки.
Документи, що підтверджують отримання коштів за депозитом (тіло та/або відсотки).


Именно доходы должны быть за три последних года. Всё, что раньше, обязан проесть. Ну тут хоть прибыль (не всю сумму погашения!) от ОВГЗ в три последних года признали белым доходом. Это уже послабление. Раньше Приват ещё с дохода предпринимателя обязывал сразу проесть 30-70% (зависит от рода деятельности). Подозреваю, что никуда не делось, хоть явно и не написано. Но это всё сильно банкозависимо. Где-то щедро разрешают наследство считать белым доходом, если оно было в течение даже десяти лет, а не трёх. Но могут выкатить требование доказать, что все эти годы унаследованное никуда со счёта в банке не девалось. У Привата такое есть в пункте про "договір купівлі-продажу майна".

В общем, тот, кто думает, что у него все текущие деньги с точки зрения украинского финмона белые, скорее всего сильно заблуждается.
moveton
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