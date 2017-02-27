Декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) з додатками за наявності. Період – за останні 3 роки.

Податкова декларація платника єдиного податку фіз. особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Період – за останні 3 роки.

Декларації про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування за останній звітній рік.

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Період – за останні 3 роки.

Довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки) та/або Довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки). Період – за останні 3 роки.

Документ (довідка) про отримання пенсії, що підтверджує відповідні суми/розмір доходу.

Довідка за формою 7-ОК, видана Пенсійним фондом України. Період – за останні 3 роки.

Договір дарування або документ, який підтверджує, що кошти отримані як спадщина (спадок). Період – за останні 3 роки.

Документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб.

Документи, що підтверджують отримання клієнтом дивідендів/роялті.

Договір купівлі-продажу майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням документів щодо набуття права власності клієнтом. Період – за останні 3 роки. Але, якщо договір купівлі-продажу майна укладений більше ніж три роки тому, то потрібно додатково надати документальне підтвердження, що отримані за договором кошти до поточного моменту не витрачені.

Документи, що підтверджують отримання прибутку від здійснення інвестицій у цінні папери. Період – за останні 3 роки.

Документи, що підтверджують отримання коштів за депозитом (тіло та/або відсотки).

