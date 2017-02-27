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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 19:49
asti написав:
Visky написав:
МБ 41.605, це +20 коп за сьогодні!
Кращі пропозиції гуртових обмінок в Києві 41,25-27.
Враження, що навмисно обмінки тримають різницю, щоб мати маржу при здачі гот.валюти банкам. В принципі їм все одно: бути з рентабельною маржею нижче МБ, або вище, аби була маржа.
Мабуть, щоб повернути на "знову вище" треба, щоб маса помітила стрімке зростання курсу, побігла купувати, створивши попит достатній для перебивки нерентабельного для обмінників курсового гістерезиса
Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.
НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!
Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.
А от як тільки попит з'явиться...
Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції. Курс у них не змінюється програмою в залежності від попиту, як то у лоукостерів, його виставляють вручну. І входити в зону нерентабельної взаємодії з МБ і банками їм невигідно. А попит - то відносна величина, яку вони можуть корелювати спредом. Попит при нинішній ситуації їм не потрібен, бо попит зараз є у банків і МБ майже безлімітний.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:36
Visky написав: asti написав:
Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.
НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!
Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.
А от як тільки попит з'явиться...
Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції.
Для того, щоб РОБИТИ курс якимось, треба бути маркетмейкером, і не мати "ринкової конкуренції". Бо інакше буде працювати сусідня обмінка, а ваша вилетить в трубу, "міцно тримаючи різницю"
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:36
a77 написав:
Так справка о доходах, полученных за три года
, или таки сама справка максиимум трехлетней давности
о доходах, полученных за какой-то (какой?) период ?
Подобный вопрос и насчет налоховых деклараций за давние года (больше трех лет назад) ? - принимают ли, учитывают ли, или человек должен был согласно коэфициентам проедания, расчитанными отделом аналитики банка, всё проесть и пропить и старых накоплений не предполагается
.
А нулевая декларация гетьманцова (2021 года вроде)?- или если остались у чела деньги с тех пор, то следует подать новую декларацию с новой уплатой налохов ?
П.с. Микола, а досвід блокування по ст15 в райфі ваш власний
?
Поки Бог милував, на власному перевіряти...
Погортате гілку "Фінмон по новому...", там було декілька дописів на тему блокувань та вимоги підтверджуючих документів по доходам не старше 3-х років.
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